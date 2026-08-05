Máris jött egy céláremelés az OTP részvényeire!

A Concorde elemzője 51 100 forintról 53 640 forintra emelte az OTP részvényeire vonatkozó célárát ma reggel a bank negyedéves gyorsjelentésére reagálva, a friss célár a tegnapi záróárfolyamhoz képest 14 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Ajánlásán nem változtatott a Concorde, továbbra is vételre javasolja a papírokat.
Az OTP 305,8 milliárd forintos igazított nyereséget ért el a második negyedévben, ami 2%-kal elmaradt az elemzői várakozásoktól – emeli ki Bukta Gábor a Concorde elemzési üzletág vezetője, de a különbség szinte teljes egészében két egyszeri, számviteli jellegű tételnek köszönhető, nem a bank működésének gyengülésének. Az eredmény szinte teljes egészében megegyezett a Concorde várakozásával. A relatíve gyengébb negyedévek már mögöttünk vannak, ezért nem tulajdonít a Concorde elemzője nagy jelentőséget annak, hogy az eredmény kismértékben elmaradt a várakozásoktól, hiszen az egyszeri hatásoktól eltekintve jelentős profitabilitás-növekedésre számít a következő negyedévekben. A II. negyedéves headline gyengeség szinte teljes egészében két egyszeri tétellel magyarázható, nem pedig a mögöttes folyamatok romlásával. Egyrészt a kamatstop szabályozás lejárati dátumának eltörlése arra kényszerítette az OTP Core-t és a Merkantilt, hogy a teljes hátralévő futamidőre vonatkozó várható veszteséget egy összegben, adózás után 28 milliárd forint értékben elszámolják. Másrészt a támogatott lakossági hitelek és fedezeti ügyletek valós értékelési korrekciója negyedéves alapon 44 milliárd forinttal fordult, ami tisztán az iráni konfliktus okozta volatilitási kiugráshoz köthető értékelési mechanika eredménye. A mögöttes trendek továbbra is kedvezőek: a nettó kamatbevétel lendülete, a teljesítő hitelállomány negyedéves alapon 5%-os gyorsuló növekedése, a javuló eszközminőség, valamint a rekord méretű, 1 milliárd eurós Tier 2 kötvénykibocsátással megerősített tőkehelyzet. A bejelentett Luminor Holding felvásárlás – amely balti piacra lépést és mintegy 13%-os pro forma eszközállomány-növekedést jelent az OTP számára – középtávú növekedési lehetőséget ad, a részvény-visszavásárlási program pedig továbbra is élő, kedvező tényező, miután az MNB június végén friss, 55 milliárd forintos általános felhatalmazást adott ki. Oroszország továbbra is kétarcú történet: a marzs- és volumendinamika még szilárd, de a kamatvágások – a jegybanki alapkamat július 24-én 14%-on állt – és a növekvő céltartalékolás valószínűleg innentől mérsékelni fogja a hozzájárulást – véli a Concorde elemzője. Az elemzés a kockázatokat említve hozzáteszi, hogy Oroszországban a kamatvágások és a növekvő céltartalékolás miatt a jövőben mérséklődhet a profithozzájárulás.
Az OTP negyedévét alábbi cikkünkben elemezzük részletesen:
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