Megállíthatatlan az amerikai gyógyszergyártó: dől a pénz a fogyasztószerekből

A gyógyszeripari óriásvállalat 22,97 milliárd dolláros negyedéves árbevételt ért el, ami jelentősen meghaladta az elemzők által várt 20,73 milliárd dollárt.
A korrigált részvényenkénti eredmény 8,38 dollár lett a várt 6,01 dollárral szemben.
A cég a 2026-os éves árbevétel-prognózisát is megemelte a korábbi 82–85 milliárd dolláros sávról 85–87 milliárd dollárra.
A 2-es típusú cukorbetegség kezelésére használt Mounjaro globális bevétele 91 százalékkal, 9,94 milliárd dollárra nőtt, miközben az elemzők 8,99 milliárd dollárt vártak. Különösen az Egyesült Államokon kívüli értékesítés teljesített kiemelkedően, ahol a nemzetközi forgalom 172 százalékkal ugrott meg. A mintegy három éve piacra dobott, elhízás elleni szer, a Zepbound az Egyesült Államokban 4,93 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 44 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, szintén felülmúlva az elemzői várakozásokat.
Az áprilisban amerikai forgalmazási engedélyt kapott Foundayo tabletta, a Lilly első GLP-1-agonista hatóanyagú, szájon át szedhető elhízás elleni gyógyszere 98 millió dolláros árbevételt hozott. Ez az első olyan negyedéves gyorsjelentés, amely már tartalmazza a Novo Nordisk hasonló készítményével közvetlenül rivalizáló tabletta forgalmi adatait.
Az amerikai árbevétel összességében 33 százalékkal, 14,4 milliárd dollárra nőtt, amit a felírt receptek számának 37 százalékos emelkedése hajtott, bár ezt részben ellensúlyozta a Mounjaro és a Zepbound alacsonyabb értékesítési ára. A nemzetközi bevételek 80 százalékkal, 8,6 milliárd dollárra ugrottak, ezen belül az értékesített volumen 113 százalékkal nőtt, miközben az átlagos értékesítési árak 36 százalékkal csökkentek. Utóbbi hátterében főként az áll, hogy a Mounjaro bekerült a kínai állami egészségbiztosítás által támogatott gyógyszerek körébe.
A Lilly az elhízás elleni és a cukorbetegségre adott gyógyszereinek pénzügyi sikerére támaszkodva nagyszabású felvásárlási hullámba kezdett. Júliusban egy pszichedelikus gyógyszerekkel foglalkozó céget akvirált, májusban pedig három vakcinagyártó felvásárlását jelentette be. A július elején hatályba lépett új Medicare-támogatás, amely az elhízás elleni gyógyszerekre is kiterjed, az év második felében mindkét nagy piaci szereplőnek, a Lillynek és a Novo Nordisknak egyaránt további lendületet adhat.
A társaság részvényeinek árfolyama a szerdai nyitás előtti kereskedésben több mint 5 százalékos pluszban áll, miközben a nagy rivális, a Novo Nordisk legutóbbi gyorsjelentését negtívan fogadták a befektetők.
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