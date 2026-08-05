Megállíthatatlanul terjeszkedik az európai pénzügyi óriás, itt az újabb zsákmányuk

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Az AllianzGI szerdai közleménye szerint a felvásárlás révén a társaság hozzáférést kap a UOB nyolc ázsiai piacot átfogó értékesítési hálózatához, többek között Szingapúrban, Indonéziában, Thaiföldön és Vietnámban.

A tranzakció eredményeként a UOBAM mind az 500 munkavállalója átkerül az Allianzhoz.

A UOB becslése szerint az ügylet mintegy 330 millió szingapúri dolláros adózás előtti nyereséget eredményez, és nagyjából 14 bázisponttal javítja a bankcsoport elsődleges alapvető tőkerátáját (CET1). A tranzakció lezárása a hatósági jóváhagyások függvényében 2027-ben várható.

A UOB tulajdonában lévő, 1986-ban alapított vagyonkezelő 2025 végén mintegy 42 milliárd szingapúri dolláros kezelt vagyonnal rendelkezett. A vevő AllianzGI a márciusi adatok alapján közel 600 milliárd eurónyi vagyont kezel részvény-, kötvény-, privát piaci és vegyes eszközstratégiákban.

A társaság a német Allianz SE biztosítócsoport leányvállalata,

amelyhez a PIMCO kötvényalap-kezelő is tartozik.

A UOB tavaly december óta vizsgálta a vagyonkezelési üzletág jövőjét, beleértve az értékesítés lehetőségét is. A lehetséges vevők között szerepelt az Amundi, a KKR és a Temasek Holdings Seviora nevű leányvállalata is, ám végül júniusban az AllianzGI-vel kezdtek kizárólagos tárgyalásokat.

Az Allianz csoportnak nem ez az egyetlen hasonló ügylete a térségben, a közelmúltban derült ki az is, hogy megszerzik az HSBC szingapúri élet- és egészségbiztosítási üzletágát.

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