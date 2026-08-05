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Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Nem okozott csalódást a Telekom - De olcsó még a részvény az 50 százalékos száguldás után?

Megközelítőleg az elemzői várakozásoknak megfelelő második negyedéves eredményeket tett közzé a Magyar Telekom ma, piaczárás után publikált gyorsjelentésében. A bevétel kismértékben emelkedett, még az inflációkövető díjkorrekció hatása nélkül, az EBITDA pedig minimálisan csökkent a bázisidőszaki egyszeri pozitív tételek hiánya következtében. A mobil adat továbbra is a növekedés húzóereje, míg a rendszerintergáció/IT üzletág a lezárt negyedévben is a bevételek csökkenésétől szenvedett. Mutatjuk a gyorsjelentés főbb üzeneteit, és megnéztük azt is, hogy olcsók-e még a részvények az idei 50 százalékos árfolyamemelkedés után.

Nincs nagy meglepetés

Nem okozott nagy meglepetést ma, piaczárás után közzétett második negyedéves gyorsjelentésével a Magyar Telekom az elemzői várakozásokhoz képest. Az elemzői konszenzus szinte hajszálpontosan eltalálta a bevételt, eredményszinten pedig minimálisan alulteljesítette a piaci várakozásokat a távközlési cég.

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Mi mozgatta az eredményeket?

Az április-júniusi időszak bevétele 243,3 milliárd forintra rúgott, ami 0,8 százalékos növekedésnek felel meg év/év alapon. A távközlési szolgáltatási bevételek nőttek, ami ellensúlyozta az alacsonyabb IT-értékesítést, valamint azt, hogy a forint erősödése negatívan hatott az észak-macedón leányvállalattól származó bevételre.

Bár a Magyar Telekom (versenytársaihoz hasonlóan) visszavezette az inflációkövető díjkorrekciót, azt csak július elejétől érvényesítette az árakban, így ennek hatásai a második félévtől érződhetnek a számokon. Mint ismeretes, a cég 4,4 százalékos díjkorrekciót alkalmaz, akárcsak a Yettel és a One.

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