Nem okozott csalódást a Telekom - De olcsó még a részvény az 50 százalékos száguldás után?

Nincs nagy meglepetés
Nem okozott nagy meglepetést ma, piaczárás után közzétett második negyedéves gyorsjelentésével a Magyar Telekom az elemzői várakozásokhoz képest. Az elemzői konszenzus szinte hajszálpontosan eltalálta a bevételt, eredményszinten pedig minimálisan alulteljesítette a piaci várakozásokat a távközlési cég.
Mi mozgatta az eredményeket?
Az április-júniusi időszak bevétele 243,3 milliárd forintra rúgott, ami 0,8 százalékos növekedésnek felel meg év/év alapon. A távközlési szolgáltatási bevételek nőttek, ami ellensúlyozta az alacsonyabb IT-értékesítést, valamint azt, hogy a forint erősödése negatívan hatott az észak-macedón leányvállalattól származó bevételre.
Bár a Magyar Telekom (versenytársaihoz hasonlóan) visszavezette az inflációkövető díjkorrekciót, azt csak július elejétől érvényesítette az árakban, így ennek hatásai a második félévtől érződhetnek a számokon. Mint ismeretes, a cég 4,4 százalékos díjkorrekciót alkalmaz, akárcsak a Yettel és a One.
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