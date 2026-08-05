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Sarokba szorítják a riválisok a fogyasztószerekkel a Novo Nordisket, esik az árfolyam
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Sarokba szorítják a riválisok a fogyasztószerekkel a Novo Nordisket, esik az árfolyam

Portfolio
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A Novo Nordisk a várakozásoknál jobb negyedéves eredményeket közölt, és megemelte az egész évre vonatkozó előrejelzését. A befektetőket azonban nem sikerült meggyőznie arról, hogy az Eli Lilly egyre erősödő versenynyomása mellett képes lesz visszatérni a fenntartható növekedési pályára - tudósított a CNBC.

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felfelé módosította az egész évre vonatkozó előrejelzését, bár továbbra is visszaesést vár:

a devizaárfolyamok hatásait kiszűrve a korrigált árbevétel és az üzemi eredmény a 6 százalékos csökkenés és a stagnálás közötti sávban alakulhat, szemben a korábban jelzett 4–12 százalékos visszaeséssel. A javuló kilátásokat a vállalat a GLP-1-alapú termékek értékesítési várakozásainak emelkedésével indokolta.

A cég közzétette második negyedéves eredményeit, azonban elemzők szerint a vártnál jobb negyedévet kedvezmények és egyéb átmeneti tényezők magyarázzák. A tisztított, devizaárfolyamváltozások hatásaitól szűrt bevétel 7 százalékkal nőtt, az üzemi eredmény pedig 11 százalékkal emelkedett év/év alapon. Az elhízás elleni szerek eladásai nagyjából a piaci várakozásoknak megfelelően alakultak, a tabletta formájú Wegovy pedig enyhén elmaradt az előrejelzésektől. A Citi elemzői úgy fogalmaztak, hogy "összességében semmi inspiráló" nem volt az eredményekben, a Jefferies pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a megemelt előrejelzés alig hagy teret a konszenzusos árbevételi becslések további emelkedésének.

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Ráadásul a Novo újabb vegyes klinikai eredményeket mutatott be a következő generációs fogyókúrás készítményéről, a CagriSemáról, ami tovább erősítette a befektetők kétségeit a vállalat hosszabb távú fejlesztési portfólióját illetően. A társaság az amerikai piacon különösen nehéz helyzetben van, mivel az Eli Lilly rivális készítményei, a Zepbound és a Mounjaro gyorsan teret hódítanak, annak ellenére, hogy évekkel a Novo termékei után kerültek piacra.

Mike Doustdar vezérigazgató kiemelte, hogy a Wegovy termékportfólió továbbra is a növekedés fő hajtóereje. A tabletta formájú Wegovy az Egyesült Államokban a megjelenése óta több mint ötmillió felírt receptet ért el, az amerikai piacon kívül is biztató a korai fogadtatása, és megkezdődött a nagy dózisú változat bevezetése is.

A Novo Nordisk papírjai idén mintegy 5 százalékot veszítettek értékükből, és közel 70 százalékkal állnak a 2024 közepén elért csúcsuk alatt. Ma 3,5 százalékos eséssel kezdi a napot a papír a koppenhágai tőzsdén.

novo nordisk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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