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Sorra dőlnek a csúcsok a tőzsdéken - Mi mozgatja ma a piacokat?
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Sorra dőlnek a csúcsok a tőzsdéken - Mi mozgatja ma a piacokat?

Portfolio
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Az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények mellett a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek ma a befektetők külföldön és itthon is, az amerikai tőzsdék zárása után jelentett a SpaceX és az AMD, a hazai blue chipek közül az OTP tette közzé hajnalban a számait, este pedig a Magyar Telekom gyorsjelentése jön. A hangulat kifejezetten optimista a piacokon, az amerikai indexek nagyot raliztak kedden, a Dow és az S&P 500 új történelmi csúcsra ment, az ázsiai tőzsdéken is emelkedéseket látni, a Nikkei különösen jól teljesített és az európai indexek is emelkedésekkel nyitottak. A magyar tőzsde alulteljesítő ma, szinte mindegyik blue chip esik a nyitásban.
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Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdéken emelkedésekkel indul a szerdai kereskedés, a BUX azonban esik a nyitást követő percekben, miután a Mol, az OTP és a Magyar Telekom is mínuszba fordult.

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Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
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Elképesztő növekedést villantott a SpaceX, mégis megijedtek a befektetők

A SpaceX közel megduplázta bevételét, és az elemzői várakozásoknál jóval kisebb veszteséget jelentett az első tőzsdei cégként publikált negyedéves beszámolójában. A kedvező számok mögött három eltérő hatás rajzolódik ki. A Starlink köré épülő konnektivitási szegmens már kifejezetten magas marzzsal termeli a profitot, az AI-üzletág bevételét felrobbantották a felhőszolgáltatási szerződések, a rakétaüzlet vesztesége pedig tovább nőtt a Starship fejlesztési költségei miatt. A befektetők figyelme viszont a 18,4 milliárd dolláros negyedéves beruházási számlára szegeződött, amely jócskán meghaladta a várakozásokat, és az eredményközlés után több mint 7 százalékkal küldte lejjebb az árfolyamot.

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Elképesztő növekedést villantott a SpaceX, mégis megijedtek a befektetők
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Máris jött egy céláremelés az OTP részvényeire!

Hajnalban tette közzé második negyedéves eredményeit az OTP, egy céláremelés máris érkezett ma reggel a részvényekre: 53 640 forintra emelte célárát a Concorde, ajánlása pedig továbbra is vétel.

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Máris jött egy céláremelés az OTP részvényeire!
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Komoly rali bontakozott ki kedden az amerikai tőzsdéken, a Dow Jones 1,7 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,8 százalék pluszban zárt, ezzel

    mind a két index új történelmi csúcsra ment,

    míg a Nasdaq Compoxite 2,6 százalékos pluszban fejezte be a napot. Az emelkedést néhány pozitív vállalati gyorsjelentés, valamint Scott Bessent nyilatkozatai fűtötték, ami szerint a napokban megállapodás születhet a Hormuzi-szoros megnyitásáról.
  • Az ázsiai tőzsdék ma reggel emelkednek, a Nikkei 3,6 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a Shanghai Composite 1,5 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,5 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,3 százalékot emelkedhet.
  • A magyar tőzsdén a vállalati jelentésekre lesz érdemes ma figyelni, hajnalban közzétette számait az OTP, zárás után pedig a Magyar Telekom gyorsjelentése érkezik.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai tőzsdék zárása után több fontos gyorsjelentés is érkezett, a SpaceX árfolyama 7,5 százalékot esett a negyedéves számokra, míg az AMD közel 9 százalékot zuhant.

Mi várható makro fronton?

Ma Kínából a RatingDog szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-index érkezik, amely a belső kereslet erejéről ad támpontot a beruházásvezérelt növekedési modell átalakulása közepette. Az euróövezetből a júniusi termelői infláció jön, amely a fogyasztói árakba később begyűrűző költségnyomás korai indikátora. A nap súlypontja ismét az amerikai ISM-felmérés, ezúttal a szolgáltatószektoré, amely a gazdaság döntő hányadát fedi le, és amelynek foglalkoztatási alindexe a két nappal későbbi munkaerőpiaci jelentés előjeleként is olvasható.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 60,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 37,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 54 085,88 1,7% 2,5% 2,2% 12,5% 22,4% 55,5%
S&P 500 7 736,52 1,8% 4,1% 3,4% 13,0% 22,2% 75,7%
Nasdaq 29 733,16 3,3% 7,1% 1,4% 17,8% 28,2% 97,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 957,53 0,3% 2,6% -8,3% 27,1% 58,7% 131,9%
Hang Seng 25 852,92 -0,6% 2,1% 10,7% 0,9% 4,5% -2,2%
CSI 300 4 600,93 1,3% 0,7% -5,0% -0,6% 13,0% -7,6%
Európai részvényindexek              
DAX 26 202,35 0,8% 2,9% 1,6% 7,0% 10,3% 67,0%
CAC 8 666,63 0,6% 2,5% 1,9% 6,3% 13,6% 28,5%
FTSE 10 879,38 0,2% 0,1% 1,9% 9,5% 19,2% 52,7%
FTSE MIB 53 540,5 1,3% 3,6% 1,4% 19,1% 31,6% 110,0%
IBEX 20 023,6 0,2% 1,5% 0,9% 15,7% 39,2% 127,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 149 084,5 1,2% 3,3% 4,2% 34,3% 47,7% 199,7%
ATX 6 657,01 1,1% 5,1% 1,4% 25,0% 47,3% 88,2%
PX 2 766,09 1,0% 3,5% 5,8% 3,0% 23,4% 125,3%
Magyar blue chipek              
OTP 47 250 0,5% 2,6% 0,7% 34,6% 64,7% 186,4%
Mol 4 714 3,1% 7,8% 20,6% 60,3% 57,1% 89,3%
Richter 11 950 0,2% 2,3% -2,0% 21,1% 15,2% 37,3%
Magyar Telekom 2 768 1,2% 0,7% 3,7% 54,5% 58,0% 554,4%
Nyersanyagok              
WTI 77,33 -5,6% -4,4% 10,9% 35,1% 14,9% 13,5%
Brent 83,83 0,0% -0,4% 16,5% 37,8% 21,9% 18,8%
Arany 4 084,48 1,3% 1,3% -2,1% -5,6% 21,1% 125,9%
Devizák              
EURHUF 361,7 -0,8% 0,1% 2,4% -5,8% -9,4% 2,0%
USDHUF 313,8803 -0,8% -1,1% 1,7% -4,0% -9,0% 4,9%
GBPHUF 421,4250 -0,8% 0,3% 2,2% -4,4% -8,0% 1,3%
EURUSD 1,1524 0,1% 1,2% 0,7% -1,9% -0,4% -2,7%
USDJPY 156,5600 0,0% -4,5% -2,9% -0,1% 6,3% 42,9%
GBPUSD 1,3447 0,1% 1,2% 0,7% 0,0% 1,2% -3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 056,48 0,9% 0,3% 2,5% -27,8% -44,3% 61,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,62 -1,4% 0,4% 3,1% 11,0% 10,1% 290,5%
10 éves német állampapírhozam 3,09 -1,2% 0,2% 5,3% 7,8% 19,3% -673,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,47 -0,6% -0,1% 7,4% -20,4% -23,1% 92,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Getty Images

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Megint nagyot nőtt az OTP, pedig még csak most jön az újabb nagy dobás

Szépen nőnek a hitelállományok, javulnak a marzsok, a tőkearányos megtérülés továbbra is kiemelkedő, az alapfolyamatok nagyon rendben vannak az OTP-nél. A számok megértését valamelyest nehezítik az extra tételek (kamatstop, támogatott lakossági hitelek, banki különadók, felügyeleti díjak, Mol-OTP sajátrészvénycsere, Portfolion befektetések átértékelése, orosz FX-konverzió stb.) és akkor a forint erősödésének hatásáról még nem is beszéltünk, ezek kibogozását is mutatjuk. Közben a menedzsment módosította az előrejelzését, és egy izgalmas információt is elrejtett a gyorsjelentésben. Mutatjuk a részleteket!

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Megint nagyot nőtt az OTP, pedig még csak most jön az újabb nagy dobás
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Raliztak az amerikai tőzsdék

Jó hangulattal indult a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump idő előtt leállította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, a két fél pedig már tárgyalni fog a mai nap folyamán. Ennek hatására megnyugvás jeleit láthatjuk a piacokon: nagyot esett az olajár, az európai tőzsdéken és az USA-ban pedig érdemi emelkedést láthattunk. A német DAX-index új történelmi csúcsra emelkedett, csakúgy mint a BUX index. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.

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Raliztak az amerikai tőzsdék

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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