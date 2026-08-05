Sorra dőlnek a csúcsok a tőzsdéken - Mi mozgatja ma a piacokat?

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Az európai tőzsdéken emelkedésekkel indul a szerdai kereskedés, a BUX azonban esik a nyitást követő percekben, miután a Mol, az OTP és a Magyar Telekom is mínuszba fordult.
Elképesztő növekedést villantott a SpaceX, mégis megijedtek a befektetők
A SpaceX közel megduplázta bevételét, és az elemzői várakozásoknál jóval kisebb veszteséget jelentett az első tőzsdei cégként publikált negyedéves beszámolójában. A kedvező számok mögött három eltérő hatás rajzolódik ki. A Starlink köré épülő konnektivitási szegmens már kifejezetten magas marzzsal termeli a profitot, az AI-üzletág bevételét felrobbantották a felhőszolgáltatási szerződések, a rakétaüzlet vesztesége pedig tovább nőtt a Starship fejlesztési költségei miatt. A befektetők figyelme viszont a 18,4 milliárd dolláros negyedéves beruházási számlára szegeződött, amely jócskán meghaladta a várakozásokat, és az eredményközlés után több mint 7 százalékkal küldte lejjebb az árfolyamot.
Máris jött egy céláremelés az OTP részvényeire!
Hajnalban tette közzé második negyedéves eredményeit az OTP, egy céláremelés máris érkezett ma reggel a részvényekre: 53 640 forintra emelte célárát a Concorde, ajánlása pedig továbbra is vétel.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Komoly rali bontakozott ki kedden az amerikai tőzsdéken, a Dow Jones 1,7 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,8 százalék pluszban zárt, ezzel
mind a két index új történelmi csúcsra ment,míg a Nasdaq Compoxite 2,6 százalékos pluszban fejezte be a napot. Az emelkedést néhány pozitív vállalati gyorsjelentés, valamint Scott Bessent nyilatkozatai fűtötték, ami szerint a napokban megállapodás születhet a Hormuzi-szoros megnyitásáról.
- Az ázsiai tőzsdék ma reggel emelkednek, a Nikkei 3,6 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a Shanghai Composite 1,5 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,5 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,3 százalékot emelkedhet.
- A magyar tőzsdén a vállalati jelentésekre lesz érdemes ma figyelni, hajnalban közzétette számait az OTP, zárás után pedig a Magyar Telekom gyorsjelentése érkezik.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai tőzsdék zárása után több fontos gyorsjelentés is érkezett, a SpaceX árfolyama 7,5 százalékot esett a negyedéves számokra, míg az AMD közel 9 százalékot zuhant.
Mi várható makro fronton?
Ma Kínából a RatingDog szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-index érkezik, amely a belső kereslet erejéről ad támpontot a beruházásvezérelt növekedési modell átalakulása közepette. Az euróövezetből a júniusi termelői infláció jön, amely a fogyasztói árakba később begyűrűző költségnyomás korai indikátora. A nap súlypontja ismét az amerikai ISM-felmérés, ezúttal a szolgáltatószektoré, amely a gazdaság döntő hányadát fedi le, és amelynek foglalkoztatási alindexe a két nappal későbbi munkaerőpiaci jelentés előjeleként is olvasható.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 60,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 37,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|54 085,88
|1,7%
|2,5%
|2,2%
|12,5%
|22,4%
|55,5%
|S&P 500
|7 736,52
|1,8%
|4,1%
|3,4%
|13,0%
|22,2%
|75,7%
|Nasdaq
|29 733,16
|3,3%
|7,1%
|1,4%
|17,8%
|28,2%
|97,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 957,53
|0,3%
|2,6%
|-8,3%
|27,1%
|58,7%
|131,9%
|Hang Seng
|25 852,92
|-0,6%
|2,1%
|10,7%
|0,9%
|4,5%
|-2,2%
|CSI 300
|4 600,93
|1,3%
|0,7%
|-5,0%
|-0,6%
|13,0%
|-7,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 202,35
|0,8%
|2,9%
|1,6%
|7,0%
|10,3%
|67,0%
|CAC
|8 666,63
|0,6%
|2,5%
|1,9%
|6,3%
|13,6%
|28,5%
|FTSE
|10 879,38
|0,2%
|0,1%
|1,9%
|9,5%
|19,2%
|52,7%
|FTSE MIB
|53 540,5
|1,3%
|3,6%
|1,4%
|19,1%
|31,6%
|110,0%
|IBEX
|20 023,6
|0,2%
|1,5%
|0,9%
|15,7%
|39,2%
|127,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|149 084,5
|1,2%
|3,3%
|4,2%
|34,3%
|47,7%
|199,7%
|ATX
|6 657,01
|1,1%
|5,1%
|1,4%
|25,0%
|47,3%
|88,2%
|PX
|2 766,09
|1,0%
|3,5%
|5,8%
|3,0%
|23,4%
|125,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|47 250
|0,5%
|2,6%
|0,7%
|34,6%
|64,7%
|186,4%
|Mol
|4 714
|3,1%
|7,8%
|20,6%
|60,3%
|57,1%
|89,3%
|Richter
|11 950
|0,2%
|2,3%
|-2,0%
|21,1%
|15,2%
|37,3%
|Magyar Telekom
|2 768
|1,2%
|0,7%
|3,7%
|54,5%
|58,0%
|554,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|77,33
|-5,6%
|-4,4%
|10,9%
|35,1%
|14,9%
|13,5%
|Brent
|83,83
|0,0%
|-0,4%
|16,5%
|37,8%
|21,9%
|18,8%
|Arany
|4 084,48
|1,3%
|1,3%
|-2,1%
|-5,6%
|21,1%
|125,9%
|Devizák
|EURHUF
|361,7
|-0,8%
|0,1%
|2,4%
|-5,8%
|-9,4%
|2,0%
|USDHUF
|313,8803
|-0,8%
|-1,1%
|1,7%
|-4,0%
|-9,0%
|4,9%
|GBPHUF
|421,4250
|-0,8%
|0,3%
|2,2%
|-4,4%
|-8,0%
|1,3%
|EURUSD
|1,1524
|0,1%
|1,2%
|0,7%
|-1,9%
|-0,4%
|-2,7%
|USDJPY
|156,5600
|0,0%
|-4,5%
|-2,9%
|-0,1%
|6,3%
|42,9%
|GBPUSD
|1,3447
|0,1%
|1,2%
|0,7%
|0,0%
|1,2%
|-3,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 056,48
|0,9%
|0,3%
|2,5%
|-27,8%
|-44,3%
|61,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,62
|-1,4%
|0,4%
|3,1%
|11,0%
|10,1%
|290,5%
|10 éves német állampapírhozam
|3,09
|-1,2%
|0,2%
|5,3%
|7,8%
|19,3%
|-673,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,47
|-0,6%
|-0,1%
|7,4%
|-20,4%
|-23,1%
|92,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Megint nagyot nőtt az OTP, pedig még csak most jön az újabb nagy dobás
Szépen nőnek a hitelállományok, javulnak a marzsok, a tőkearányos megtérülés továbbra is kiemelkedő, az alapfolyamatok nagyon rendben vannak az OTP-nél. A számok megértését valamelyest nehezítik az extra tételek (kamatstop, támogatott lakossági hitelek, banki különadók, felügyeleti díjak, Mol-OTP sajátrészvénycsere, Portfolion befektetések átértékelése, orosz FX-konverzió stb.) és akkor a forint erősödésének hatásáról még nem is beszéltünk, ezek kibogozását is mutatjuk. Közben a menedzsment módosította az előrejelzését, és egy izgalmas információt is elrejtett a gyorsjelentésben. Mutatjuk a részleteket!
Raliztak az amerikai tőzsdék
Jó hangulattal indult a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump idő előtt leállította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, a két fél pedig már tárgyalni fog a mai nap folyamán. Ennek hatására megnyugvás jeleit láthatjuk a piacokon: nagyot esett az olajár, az európai tőzsdéken és az USA-ban pedig érdemi emelkedést láthattunk. A német DAX-index új történelmi csúcsra emelkedett, csakúgy mint a BUX index. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.
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