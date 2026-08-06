A Concorde véleményt mondott a Magyar Telekomról

Stabil második negyedévet zárt a Magyar Telekom: a távközlási alaptevékenység továbbra is jól teljesít, miközben az informatikai üzletág gyengélkedése és a kedvezőtlen devizahatások fékezték a növekedést. A Concorde szerint a részvény fundamentális képe továbbra is kedvező, az idei mintegy 65 százalékos teljes hozam után azonban már jóval kisebb a felértékelődési potenciál, ezért az elemzőház semlegesre rontotta ajánlását.

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A Magyar Telekom második negyedéves árbevétele 0,8 százalékkal, 243,3 milliárd forintra nőtt. A távközlési szolgáltatásokon belül a mobilinternet, az otthoni szélessávú internet és a televíziós szolgáltatások húzták a bevételeket, miközben az ügyfélszám és az egy ügyfélre jutó átlagos bevétel, az ARPU is emelkedett.

Az SI/IT üzletág ezzel szemben gyengébben teljesített: bevétele 6,6 százalékkal csökkent, amit elsősorban a nagyobb projektek hiánya és azok eltérő időzítése magyarázott.

A társaság EBITDAaL-ja 100,9 milliárd forintot ért el, lényegében az elemzői várakozásoknak megfelelően, éves összevetésben ugyanakkor 0,7 százalékkal csökkent. A korrigált nettó eredmény 1,5 százalékkal, 55 milliárd forintra mérséklődött.

A készpénztermelés továbbra is erős: az első féléves szabad cash flow 89,9 milliárd forintot tett ki, valamivel meghaladva az előző év azonos időszakának értékét. A mérleg is stabil, a nettó adósság az EBITDA mindössze 0,86-szorosára rúgott.

A Magyar Telekom változatlanul hagyta 2026-os céljait. A menedzsment alacsony egyszámjegyű árbevétel-növekedést, közepes egyszámjegyű EBITDAaL-bővülést, mintegy 10 százalékos korrigált nettóprofit-növekedést és legalább 200 milliárd forintos szabad cash flow-t vár.

A Concorde szerint a második félévben gyorsulhat a teljesítmény, miután júliustól ismét érvényesül az inflációkövető díjkorrekció.

Az elemzőház a gyorsjelentést követően fenntartotta 2800 forintos, 2026. decemberi célárát, ajánlását azonban semlegesre rontotta. A döntés hátterében elsősorban az árfolyam elmúlt hónapokban látott nagy emelkedése áll, hiszen a Telekom az év eleje óta már mintegy 65 százalékos teljes hozamot biztosított, így a jelenlegi szinteken jóval szűkebb lett a további felértékelődés tere.

A részvényesi kifizetés ugyanakkor továbbra is vonzó lehet. A Concorde a 2026-os eredmények után legalább 236 forintos részvényenkénti teljes kifizetéssel számol az osztalékot és a részvény-visszavásárlást együttvéve, ami a jelenlegi árfolyam mellett mintegy 8,5 százalékos részvényesi hozamnak felelhet meg.

A Magyar Telekom árfolyama a tegnapi piaczárás után publikált gyorsjelentést követően 1,3 százalékos mínuszban van ma.

Címlapkép forrása: Portfolio