Paksi Atomerőmű teljesítménye

Mit jelent ez?
Összteljesítmény
0 MW 2000 MW
1. blokk
/ 500 MW
2. blokk
/ 500 MW
3. blokk
/ 500 MW
4. blokk
/ 500 MW

Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

  • Megjelenítés
Az irányt keresi a magyar tőzsde
Üzlet

Az irányt keresi a magyar tőzsde

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Vegyes elmozdulások látszanak a magyar tőzsdén ma reggel.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

Iránykereséssel indult a nap a magyar tőzsdén, a BUX 148 018 ponton, tehát előző napi záróértéke közelében áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama esik, miközben csak a Mol árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Gránit Bank és a PannErgy teljesít, míg a leggyengébben a Rába és a 4iG indítja a napot.

Még több Üzlet

Hatalmas ütéseket kap az európai autóipar, ebből nagyon nehéz lesz felállni

A Concorde véleményt mondott a Magyar Telekomról

Nagy rali után visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények

Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények

Jön a Richter nagy napja - Mit várnak az elemzők?

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Feltöri a kriptót az AI?

Az AI néhány óra alatt megtalálhat olyan szoftverhibákat, amelyek évekig rejtve maradtak a világ legjobb fejlesztői és biztonsági szakemberei előtt. A kriptovilágban ennek különösen nagy...

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Erősen indult a nap az amerikai tőzsdéken, de lefordult a Nasdaq - Ezek mozgatták szerdán a piacokat
Megjött az energiakrízis-számla: hiába a spórolás, súlyos forintokat éget el az ország esténként
Június óta nem látott szintre ralizott az aranyár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility