Bizakodnak a befektetők, pluszban az európai tőzsdék

Továbbra is emelkedés látszik az európai piacokon, a DAX 0,2 százalékos pluszban van, a CAC 0,7 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

A magyar piac eközben továbbra is a lemaradók között van, a BUX 0,1 százalékot esett, főleg az OTP és a Magyar Telekom gyengélkedése miatt. Utóbbi 2,5 százalékkal került lejjebb.