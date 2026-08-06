Bizakodnak a befektetők, pluszban az európai tőzsdék

Európa emelkedik, a magyar piac viszont esik
Továbbra is emelkedés látszik az európai piacokon, a DAX 0,2 százalékos pluszban van, a CAC 0,7 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
A magyar piac eközben továbbra is a lemaradók között van, a BUX 0,1 százalékot esett, főleg az OTP és a Magyar Telekom gyengélkedése miatt. Utóbbi 2,5 százalékkal került lejjebb.
Meglepő számok jöttek a Zwacktól
Közzétette legfrissebb, első negyedéves számait a Zwack. A pénzügyi év első három hónapjában stagnáló forgalom mellett jelentősen nőtt a vállalat profitja, a javulást azonban részben az magyarázza, hogy egyes marketingköltések a későbbi negyedévekre tolódtak. Közben a társaság meghívást kapott a Diageo italmárkák magyarországi forgalmazására kiírt tenderre is.
Meghiúsult egy fontos üzlet, visszavágta terveit a Rheinmetall
A Rheinmetall csökkentette a 2026-os árbevételi várakozásait, miután az év elején meghiúsult egy nagy hadihajók gyártására kiírt német kormányzati projekt. A cég ennek ellenére rekordmértékű növekedést ért el az első félévben - számolt be a CNBC.
Közel 200 millió eurós veszteséget hozott össze a Wizz Air, az iráni háború alaposan megtépázta a számokat
Nagyot nőtt a Wizz Air forgalma az április és június közötti időszakban, a rendkívül gyors kapacitásbővítés, a gyenge jegyárak és az iráni háború miatt megugró üzemanyagköltségek azonban súlyosan rontották a jövedelmezőséget. A légitársaság közel 200 millió eurós veszteséggel zárta pénzügyi évének első negyedévét, szemben az egy évvel korábbi nyereséggel. A menedzsment továbbra sem adott éves eredmény-előrejelzést.
Pluszban Európa
Emelkedéssel indul a kereskedés az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékkal került feljebb, a CAC 0,7 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban van. A milánói börze is feljebb került 0,5 százalékkal, a spanyol piac pedig 0,8 százalékot erősödött.
Az irányt keresi a magyar tőzsde
Vegyes elmozdulások látszanak a magyar tőzsdén ma reggel.
Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények
A nyár közepén sem állt meg az élet a hazai részvénypiacon, számos új célár és ajánlás érkezett a magyar részvényekre júliusban. A legtöbb új elemzés szokás szerint az OTP-re született a Luminor felvásárlásának bejelentése után, de a Molnál és a Magyar Telekomnál is fontos módosítások történtek. A Richter hónapja ebből a szempontból csendesen telt, a gyógyszergyártó részvénye inkább a konszenzus által várt felértékelődési potenciál miatt emelhető ki a blue chipek közül. A kisebb papírok közül a Waberer'sre két elemzés is jött múlt hónapban, de a PannErgy és a Masterplast is kapott új frissítést.
Nagy dobásra készül a Richter, beszállna a világ egyik leggyorsabban növekvő gyógyszerpiacára
Tovább bővíti együttműködését a Richter és az Adalvo: a két vállalat közösen fejleszti a tirzepatid generikus változatát, amely az Eli Lilly sikerkészítményeinek, a Mounjarónak és a Zepboundnak a hatóanyaga. A lépés különösen jelentős, miután a két gyógyszer együttes forgalma tavaly már mintegy 36,5 milliárd dollárt tett ki.
Ismét meghúzta a ravaszt az AI sztárbefektetője, akinek múlt héten majdnem összeomlott a hedge fundja
Alig néhány nappal azután, hogy hedge fundja az összeomlás szélére került, Leopold Aschenbrenner, a Situational Awareness alapítója 400 millió dollárt fektetett be egy nem tőzsdei vállalatba. A lépés azt jelzi, hogy a befektető a súlyos veszteségek ellenére sem kíván visszavonulni - írta a Bloomberg.
Megugrott a Shopper Park Plus profitja, nagyot dobott az eredményen a lengyel terjeszkedés
Erős első félévet zárt a Shopper Park Plus: a társaság bérleti díjbevétele több mint 50 százalékkal nőtt, adózott eredménye pedig közel megháromszorozódott. A növekedésben meghatározó szerepet játszott a nyolc lengyelországi kiskereskedelmi park márciusi megvásárlása, amely az eredményt jelentős egyszeri átértékelési nyereséggel is megtámogatta. A társaság közben már a további régiós terjeszkedést készíti elő, ennek finanszírozására eurókötvények kibocsátását is vizsgálja.
Európában emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,72 százalékot esett, a Hang Seng 1,78 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,36 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,59 százalékot emelkedhet, a CAC 0,33 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,03 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,25 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,18 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,07 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza a KSH közli a júniusi ipari termelés második becslését ágazati bontásban, valamint a júniusi kiskereskedelmi forgalmat, amely a reálbér-dinamika fogyasztásba történő átfordulásának mértékét méri. Az euróövezetből szintén a júniusi kiskereskedelmi forgalom érkezik. Az Egyesült Államokból a második negyedéves munkatermelékenységi adat jelenik meg, amelynek fajlagos munkaerőköltség-komponense a bérinfláció és a vállalati árazási képesség kapcsolatáról ad jelzést, ez pedig a Fed inflációs pályájának egyik szerkezeti tényezője. A heti új munkanélküli segélykérelmek adata a munkaerőpiaci lazulás magas frekvenciájú visszaigazolása.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos emelkedéssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 56,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 34,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|54 349,12
|0,5%
|5,3%
|2,7%
|13,1%
|23,2%
|55,0%
|S&P 500
|7 723,55
|-0,2%
|5,6%
|3,2%
|12,8%
|22,6%
|74,4%
|Nasdaq
|29 487,79
|-0,8%
|8,4%
|0,5%
|16,8%
|28,1%
|94,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 300,44
|3,7%
|7,9%
|-4,9%
|31,7%
|63,5%
|139,1%
|Hang Seng
|25 915,82
|0,2%
|0,4%
|11,0%
|1,1%
|4,1%
|-1,1%
|CSI 300
|4 658,15
|1,2%
|1,3%
|-3,8%
|0,6%
|13,5%
|-5,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 126,3
|-0,3%
|2,6%
|1,3%
|6,7%
|9,6%
|65,9%
|CAC
|8 669,3
|0,0%
|3,1%
|1,9%
|6,4%
|13,8%
|27,8%
|FTSE
|10 888,3
|0,1%
|-0,2%
|2,0%
|9,6%
|19,1%
|52,9%
|FTSE MIB
|53 446,8
|-0,2%
|3,9%
|1,2%
|18,9%
|31,2%
|108,2%
|IBEX
|20 057
|0,2%
|3,3%
|1,0%
|15,9%
|39,2%
|127,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|148 086
|-0,7%
|2,1%
|3,5%
|33,4%
|45,5%
|197,2%
|ATX
|6 703,9
|0,7%
|6,4%
|2,1%
|25,9%
|48,2%
|89,2%
|PX
|2 769,04
|0,1%
|3,2%
|5,9%
|3,1%
|22,8%
|124,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 750
|-1,1%
|1,1%
|-0,4%
|33,2%
|61,5%
|183,3%
|Mol
|4 608
|-2,2%
|2,7%
|17,9%
|56,7%
|52,5%
|85,1%
|Richter
|12 110
|1,3%
|3,5%
|-0,7%
|22,8%
|15,8%
|38,2%
|Magyar Telekom
|2 790
|0,8%
|2,3%
|4,5%
|55,7%
|59,1%
|560,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|76,78
|-0,7%
|-10,8%
|10,1%
|34,1%
|16,0%
|11,1%
|Brent
|79,34
|0,0%
|-12,6%
|10,3%
|30,4%
|17,2%
|11,1%
|Arany
|4 258,83
|4,3%
|6,3%
|2,1%
|-1,5%
|25,8%
|136,3%
|Devizák
|EURHUF
|361,6250
|0,0%
|-0,3%
|2,4%
|-5,8%
|-9,2%
|2,2%
|USDHUF
|313,0140
|-0,3%
|-1,8%
|1,4%
|-4,3%
|-9,1%
|4,8%
|GBPHUF
|421,6599
|0,1%
|-0,5%
|2,3%
|-4,3%
|-7,9%
|1,3%
|EURUSD
|1,1553
|0,3%
|1,5%
|1,0%
|-1,6%
|-0,1%
|-2,4%
|USDJPY
|157,5550
|0,0%
|-3,9%
|-2,3%
|0,5%
|6,9%
|43,6%
|GBPUSD
|1,3479
|0,2%
|1,4%
|0,9%
|0,2%
|1,4%
|-3,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 600,22
|0,8%
|1,1%
|3,3%
|-27,2%
|-43,4%
|58,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,62
|-0,1%
|-1,2%
|3,0%
|10,8%
|9,9%
|279,4%
|10 éves német állampapírhozam
|3,08
|-0,4%
|-1,7%
|4,9%
|7,4%
|19,1%
|-673,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,43
|-0,8%
|-2,2%
|6,6%
|-21,0%
|-23,9%
|90,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Kmatta
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