Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Elképesztő pénzeső zúdul Amerikából: hatalmasat kaszálnak az új techforradalmon a német cégek
Üzlet

Elképesztő pénzeső zúdul Amerikából: hatalmasat kaszálnak az új techforradalmon a német cégek

Portfolio
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Az Egyesült Államok robbanásszerűen növekvő villamosenergia-igénye és az adatközpont-építési hullám számos német vállalatnak hoz kiemelkedő üzleti eredményeket, a DAX-indexben szereplő nagyvállalatoktól kezdve a kisebb tőzsdei cégekig. A félév végén közzétett pénzügyi adatok és az elmúlt egy év árfolyamemelkedései egyértelműen kirajzolják a nyertesek körét - írta a Handelsblatt.
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A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
Információ és jelentkezés

A fellendülés hátterében a mesterségesintelligencia-infrastruktúrába áramló tőke áll.

A Roland Berger tanácsadó cég friss elemzése szerint az öt legnagyobb amerikai felhőszolgáltató – köztük az Alphabet, az Amazon és a Microsoft – idén 755 milliárd dollárt fordít erre a célra, a globálisan telepített adatközponti kapacitás pedig 2035-re a négyszeresére, akár 340 gigawattra bővülhet. Bár az adatközpontok többsége az Európai Unión kívül épül meg, a szükséges alkatrészek, hűtési rendszerek és energiaellátó berendezések iránti keresletből az európai, különösen a német gyártók is jelentősen profitálnak.

A Siemens energiamenedzsment-üzletágának rendelésállománya háromjegyű százalékos növekedéssel 1,9 milliárd euróra ugrott a második negyedévben. A gázturbinákat és villamosenergia-átviteli technológiát kínáló Siemens Energy szintén egyre több megrendelést szerez. Christian Bruch vezérigazgató elmondta, hogy a harmadik negyedéves rendelésállomány mintegy ötödét már az adatközpontok adták. Az RWE ezzel párhuzamosan gázerőműveket, megújuló energiahordozókat hasznosító létesítményeket és akkumulátoros tárolókat épít az Egyesült Államokban, ahol 2031-ig mintegy 17 milliárd euró befektetését tervezi; a társaság részvényárfolyama egy év alatt több mint 50 százalékkal emelkedett.

Az építőipari Hochtief a félév végén megemelte az egész évre vonatkozó eredményvárakozását, mivel amerikai leányvállalata, a Turner építi többek között a Meta legnagyobb adatközpontját, az adatközponti megrendelések pedig egy év alatt megduplázódtak nála. A részvény árfolyamemelkedése még ennél is látványosabb, mintegy 130 százalékos. Az észak-rajna-vesztfáliai székhelyű 2G, a kapcsolt energiatermelő (kogenerációs) berendezések egyik vezető gyártója történetének legnagyobb egyedi megrendelését kapta tavaly májusban észak-amerikai adatközpontok villamosenergia-ellátására, ami idén akár 20 százalékos árbevétel-növekedést is hozhat a cégnek.

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A kisebb szereplők is feliratkoztak a növekedési listára. A kölni Deutz a Blue Star és a Frerk felvásárlásával a szünetmentes áramellátás globális szolgáltatójává válik, elsősorban az adatközponti szegmensben. A Stuttgart melletti Pfisterer a kritikus villamosenergia-infrastruktúra csatlakozóit és összekötő elemeit szállítja, és tavaly 17 százalékos árbevétel-növekedést ért el, miközben rendelésállománya 40 százalékkal bővült. A münsteri székhelyű Technotrans két éve lépett be az adatközponti folyadékhűtés piacára, és az első félévben 14 százalékos rendelésnövekedésről számolt be. Jövőre a cég eddigi legnagyobb beruházásaként több mint 17 ezer négyzetméterrel bővíti sassenbergi telephelyét.

A befektetők egy része ugyanakkor óvatosabbá vált, az Oracle árfolyama például két hónap alatt közel 60 százalékot esett, részben amiatt, hogy a piaci szereplők a nagy technológiai cégek túlberuházásaitól tartanak. Az érintett német vállalatok egyelőre nem osztják ezt az aggodalmat. A Siemens Energy igazgatósági tagja, Karim Amin "szuperciklusról" beszél, amelyben 2035-ig erős növekedésre számítanak, a Technotrans pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy az adatközpontoknak jelenleg csupán töredéke rendelkezik folyadékhűtéssel – vagyis a piac érdemi bővülése még előttük áll.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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