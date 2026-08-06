Hatalmas ütéseket kap az európai autóipar, ebből nagyon nehéz lesz felállni

A kínai piacvesztés, az európai árverseny, az elektromos átállás és a vámok egyszerre helyezik nyomás alá az európai autógyártók jövedelmezőségét. A legfrissebb vállalati beszámolók alapján a költségcsökkentések egyelőre főként a profitabilitás további romlását fékezik, miközben a marzsok a legtöbb gyártó esetében messze elmaradnak a korábbi években megszokottól. Az ágazatnak úgy kell nyereségessé tennie az új technológiákat, és helytállnia a kihívásokkal teli piaci környezetben, hogy közben a korábbi profitforrásai egyre gyengébben teljesítenek.

Nehéz helyzetben az európai autóipar

Az európai autógyártók évtizedeken át egy jól működő, rendkívül jövedelmező üzleti modell alapján működtek: a belső égésű és prémiumautókon magas marzsot értek el, a gyorsan növekvő kínai piacon egyre több profitra tettek szert, a nagy értékesítési volumen pedig gazdaságossá tette a drága európai gyárhálózat fenntartását. Ebből finanszírozták az új modelleket, gyárakat és technológiákat, később pedig az elektromos és szoftveres átállást is, abban bízva, hogy a hagyományos üzleti modell kitart addig, amíg az új modellek elérik a megfelelő volument és jövedelmezőséget.

Mára ennek a rendszernek szinte minden fontos eleme meggyengült. Kínában a helyi gyártók gyorsan szorítják vissza a külföldi márkákat, Európában az árverseny közepette kell párhuzamosan finanszírozni a belső égésű és az elektromos technológiákat, Észak-Amerikában pedig a vámok és a kereskedelmi bizonytalanság apasztják tovább a marzsokat. A problémákat tovább tetézi, hogy a gyárhálózatokat, a szervezeteket és a modellpalettákat magasabb volumenre méretezték, fenntartásuk így éppen akkor válik egyre terhesebbé, amikor akkumulátortechnológiára, elektromos platformokra és szoftverekre is jelentős összegeket kell fordítani.

A helyzet érzékeltetésére összevetettük az európai autógyártók 2026-os első féléves operatív marzsait a 2017–2019-es teljes éves átlaggal. A bázisidőszakot jelentő három év még a koronavírus-járvány, a globális ellátási zavarok, az energiaválság és az elektromos átállás jelenlegi költségterhei előtti időszakot mutatja, az átlagolás pedig mérsékli az egyedi évek egyszeri hatásait.