Hatalmas ütéseket kap az európai autóipar, ebből nagyon nehéz lesz felállni

Nehéz helyzetben az európai autóipar
Az európai autógyártók évtizedeken át egy jól működő, rendkívül jövedelmező üzleti modell alapján működtek: a belső égésű és prémiumautókon magas marzsot értek el, a gyorsan növekvő kínai piacon egyre több profitra tettek szert, a nagy értékesítési volumen pedig gazdaságossá tette a drága európai gyárhálózat fenntartását. Ebből finanszírozták az új modelleket, gyárakat és technológiákat, később pedig az elektromos és szoftveres átállást is, abban bízva, hogy a hagyományos üzleti modell kitart addig, amíg az új modellek elérik a megfelelő volument és jövedelmezőséget.
Mára ennek a rendszernek szinte minden fontos eleme meggyengült. Kínában a helyi gyártók gyorsan szorítják vissza a külföldi márkákat, Európában az árverseny közepette kell párhuzamosan finanszírozni a belső égésű és az elektromos technológiákat, Észak-Amerikában pedig a vámok és a kereskedelmi bizonytalanság apasztják tovább a marzsokat. A problémákat tovább tetézi, hogy a gyárhálózatokat, a szervezeteket és a modellpalettákat magasabb volumenre méretezték, fenntartásuk így éppen akkor válik egyre terhesebbé, amikor akkumulátortechnológiára, elektromos platformokra és szoftverekre is jelentős összegeket kell fordítani.
A helyzet érzékeltetésére összevetettük az európai autógyártók 2026-os első féléves operatív marzsait a 2017–2019-es teljes éves átlaggal. A bázisidőszakot jelentő három év még a koronavírus-járvány, a globális ellátási zavarok, az energiaválság és az elektromos átállás jelenlegi költségterhei előtti időszakot mutatja, az átlagolás pedig mérsékli az egyedi évek egyszeri hatásait.
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