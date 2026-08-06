Közel 200 millió eurós veszteséget hozott össze a Wizz Air, az iráni háború alaposan megtépázta a számokat

A Wizz Air bevétele 5,5 százalékkal, 1,51 milliárd euróra emelkedett a június végével zárult negyedévben. Az utasszám eközben ennél lényegesen gyorsabban, 25 százalékkal 21,2 millióra nőtt, a társaság 25,4 százalékkal több ülést kínált, miközben a kapacitás ASK-ban mérve 14,9 százalékkal bővült. A különbséget részben az magyarázza, hogy az átlagos repülési távolság 8,4 százalékkal csökkent. A kihasználtság lényegében változatlan, 90,9 százalékos maradt.
A gyors növekedés árát az árazásban fizette meg a társaság.
Az egy férőhelykilométerre jutó bevétel, vagyis a RASK 8,1 százalékkal esett. Ezen belül a jegyárbevételhez kapcsolódó RASK 12,1 százalékkal zuhant, míg a kiegészítő szolgáltatások fajlagos bevétele 3,1 százalékkal csökkent.
Mindeközben az üzemanyagköltségek meredeken emelkedtek. A Wizz Air üzemanyagszámlája 39 százalékkal, 438 millióról 611 millió euróra nőtt, az egy férőhelykilométerre jutó üzemanyagköltség pedig 21,3 százalékkal ugrott meg. Az iráni háború nyomán elszálló olajárak így egyszerre találkoztak a jegyárakra nehezedő nyomással.
A működési eredmény ennek hatására látványosan romlott:
a tavalyi 27 millió eurós működési nyereség helyett 183 millió eurós veszteséget könyvelt el a Wizz Air.
Az EBITDA 300 millióról 147 millió euróra, vagyis nagyjából a felére csökkent, az adózott eredmény pedig a tavalyi 39,3 millió eurós profitról 198,6 millió eurós veszteségbe fordult.
A vállalat alapvető költséghatékonyságában ugyanakkor látszott javulás. Az üzemanyag nélküli fajlagos költség 1,9 százalékkal csökkent, utasonként pedig 10,3 százalékos volt a visszaesés. Ebben többek között az alacsonyabb járatzavarköltségek, az új repülőtéri megállapodások és a hálózat sűrítése segített. A repülőtéri fajlagos költségek 4,5 százalékkal mérséklődtek.
Lassan az elmúlt évek egyik legnagyobb problémája is enyhül: a Pratt & Whitney hajtóműproblémái miatt földön tartott gépek száma a tavalyi 41-ről 27-re csökkent. A Wizz Air a pénzügyi év végére már csak 15–20 ilyen repülőgéppel számol, 2027 végére pedig valamennyi érintett gépet vissza szeretné állítani a forgalomba.
A következő negyedévben is erőteljes növekedésre készül a Wizz Air: az ASK-kapacitás mintegy 20 százalékkal, az ülésszám pedig húszas százalékos tartomány felső részében bővülhet. A társaság már valamivel kedvezőbb árazással számol, a RASK alacsony egyszámjegyű mértékben csökkenhet.
A bizonytalanság azonban továbbra is túl nagy ahhoz, hogy a Wizz Air egész éves eredményprognózist adjon. Váradi József vezérigazgató kiemelte, hogy a társaság több mint 2,2 milliárd eurós készpénzállománnyal rendelkezik, miközben az év hátralévő részében az iparági nehézségek mellett stratégiai lehetőségek megjelenésére is számít.
A Concorde értékelése szerint a gyenge negyedév után rövid távon nyomás alatt maradhat a Wizz Air árfolyama. Az elemzőház elsősorban a romló egységbevételeket és a második negyedévre visszavágott RASK-várakozást emelte ki, miközben becslésük szerint a nem üzemanyagjellegű fajlagos költségek is 3–4 százalékkal meghaladhatják a tavalyi szintet. Középtávon ugyanakkor már kedvezőbb lehet a kép: a kapacitásbővítés lassulása, az új útvonalak beérése, a hajtóműproblémák enyhülése és a régebbi Airbusok kivezetéséhez kapcsolódó terhek kifutása érdemi költségjavulást hozhat. A Concorde szerint a legnagyobb kockázat továbbra is az üzemanyagár: ha az nem mérséklődik jelentősen, a Wizz Airnek akár újabb, elsősorban kötvénypiaci forrásbevonásra is szüksége lehet a téli időszakban.
A Wizz Air árfolyama a jelentést követően 5,1 százalékot esett.
Címlapkép forrása: Portfolio
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