Meghiúsult egy fontos üzlet, visszavágta terveit a Rheinmetall

A német védelmi vállalat az idei évre 13,7–14,2 milliárd eurós árbevétellel számol,

ami 300 millió euróval elmarad a korábbi előrejelzéstől.

A módosítás hátterében a hat darab F126-os hadihajó beszerzésének júniusi törlése áll, amelynél a Rheinmetall lett volna a fővállalkozó. A projekt kiesése júniusban közel 19 százalékos zuhanást váltott ki a részvényárfolyamban, és az európai szektortársak árfolyamát is lefele nyomta.

A prognózis csökkentése ellenére a féléves eredmények dinamikus növekedést mutatnak, az árbevétel ugyanis 39 százalékkal 5,2 milliárd euróra, a nyereség pedig 74 százalékkal emelkedett. A bővülést a katonai járművek, a lőszerek és a légvédelmi rendszerek megnövekedett szállítási volumene hajtotta, amihez a nemrég felvásárolt Naval Vessels Lürssen haditengerészeti divíziója is 334 millió euróval járult hozzá. Armin Papperger vezérigazgató a közleményében rekordmértékű növekedésként jellemezte az időszakot.

A Rheinmetall márciusban még 40–45 százalékos éves árbevétel-bővülést jelzett előre, részben arra számítva, hogy az ukrajnai és az iráni háború miatt a kormányok – köztük az Egyesült Államok – nagyszabású lőszer- és rakétakészlet-feltöltésbe kezdenek. A Reuters keddi értesülései szerint az Egyesült Államok az iráni konfliktus során gyakorlatilag a teljes, nagy hatótávolságú precíziós rakétakészletét felhasználta.

A részvény árfolyama csapkod a mai kereskedésben, hiszen kezdetben mintegy 3 százalékot esett, majd fordulatot véve 1,4 százalékos pluszba lendült, most viszont megint enyhe mínuszban van.

A papír értéke az elmúlt öt évben több mint a tízszeresére nőtt, ám a csúcshoz képest 25 százalékkal alacsonyabb szinten forog. Hasonló korrekciós mintázat figyelhető meg az európai versenytársaknál, így a BAE Systemsnél, a Saabnál és a Thalesnél is.

A befektetők az utóbbi hónapokban egyre inkább megkérdőjelezik, hogy a védelmi ipari cégek értékeltsége nem szaladt-e túlzottan előre a tényleges termelési kapacitásokhoz képest. Az F126-os projekt törlése is arra mutat rá, hogy a folyamatosan duzzadó megrendelésállomány önmagában nem jelent garanciát, hiszen a kormányok bármikor meggondolhatják magukat, így a fókusz a rendelésszerzésről a tényleges szállítási képességre tevődik át.

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