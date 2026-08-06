Meghiúsult egy fontos üzlet, visszavágta terveit a Rheinmetall

A német védelmi vállalat az idei évre 13,7–14,2 milliárd eurós árbevétellel számol,
ami 300 millió euróval elmarad a korábbi előrejelzéstől.
A módosítás hátterében a hat darab F126-os hadihajó beszerzésének júniusi törlése áll, amelynél a Rheinmetall lett volna a fővállalkozó. A projekt kiesése júniusban közel 19 százalékos zuhanást váltott ki a részvényárfolyamban, és az európai szektortársak árfolyamát is lefele nyomta.
A prognózis csökkentése ellenére a féléves eredmények dinamikus növekedést mutatnak, az árbevétel ugyanis 39 százalékkal 5,2 milliárd euróra, a nyereség pedig 74 százalékkal emelkedett. A bővülést a katonai járművek, a lőszerek és a légvédelmi rendszerek megnövekedett szállítási volumene hajtotta, amihez a nemrég felvásárolt Naval Vessels Lürssen haditengerészeti divíziója is 334 millió euróval járult hozzá. Armin Papperger vezérigazgató a közleményében rekordmértékű növekedésként jellemezte az időszakot.
A Rheinmetall márciusban még 40–45 százalékos éves árbevétel-bővülést jelzett előre, részben arra számítva, hogy az ukrajnai és az iráni háború miatt a kormányok – köztük az Egyesült Államok – nagyszabású lőszer- és rakétakészlet-feltöltésbe kezdenek. A Reuters keddi értesülései szerint az Egyesült Államok az iráni konfliktus során gyakorlatilag a teljes, nagy hatótávolságú precíziós rakétakészletét felhasználta.
A részvény árfolyama csapkod a mai kereskedésben, hiszen kezdetben mintegy 3 százalékot esett, majd fordulatot véve 1,4 százalékos pluszba lendült, most viszont megint enyhe mínuszban van.
A papír értéke az elmúlt öt évben több mint a tízszeresére nőtt, ám a csúcshoz képest 25 százalékkal alacsonyabb szinten forog. Hasonló korrekciós mintázat figyelhető meg az európai versenytársaknál, így a BAE Systemsnél, a Saabnál és a Thalesnél is.
A befektetők az utóbbi hónapokban egyre inkább megkérdőjelezik, hogy a védelmi ipari cégek értékeltsége nem szaladt-e túlzottan előre a tényleges termelési kapacitásokhoz képest. Az F126-os projekt törlése is arra mutat rá, hogy a folyamatosan duzzadó megrendelésállomány önmagában nem jelent garanciát, hiszen a kormányok bármikor meggondolhatják magukat, így a fókusz a rendelésszerzésről a tényleges szállítási képességre tevődik át.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Óriási meglepetés érkezett a német iparból, de még korai az öröm
Nem minden arany, ami statisztika.
A jövő hadseregét építi az Egyesült Államok a sivatagban - De becsúszott pár váratlan hiba
4 milliárd dolláros, nagyszabású projekt indult.
Hangolódjunk közös bringázással az ősz ingatlanos csúcseseményére! − Jön a Portfolio Sunday Business Ride
Több táv és egy újabb felejthetetlen élmény várja a résztvevőket.
Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények
Nyáron sem áll meg az élet a piacon.
Nagy dobásra készül a Richter, beszállna a világ egyik leggyorsabban növekvő gyógyszerpiacára
A fogyást segítő csodaszert készítene.
Gyenge adatok érkeztek a magyar gazdaságról
Eséssel zárta az első félévet az ipar és a kiskereskedelem.
2026-os nyári adóváltozások: fontos változások, de ez még csak a kezdet
Az Országgyűlés 2026. július 28-án elfogadta a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervhez (RRF), egyes kormányprogramokhoz és kormányhatározatokhoz kapcsolódó adóintézkedésekről, v
Kevesebb alkoholt iszunk, mint a régió, a következmények terén viszont az élbolyban vagyunk
Lehet, hogy nem azok isznak a legtöbbet, akikről a statisztikák ezt állítják - és az sem biztos, hogy a kevesebb elfogyasztott alkohol kisebb társadalmi kárral... The post Kevesebb alkoholt iszunk
Feltöri a kriptót az AI?
Az AI néhány óra alatt megtalálhat olyan szoftverhibákat, amelyek évekig rejtve maradtak a világ legjobb fejlesztői és biztonsági szakemberei előtt. A kriptovilágban ennek különösen nagy...
Ezek a legolcsóbb lakáshitelek augusztusban
Jelenleg az Otthon Start uralja a lakáshitelpiacot. Nyáron a lakáshitelpiac 70%-a Otthon Start. Éppen ezért a lakásvásárlók többségének az a relevánsabb, hogy melyik bank adja a legkedvezőbb
A számlát mindannyian megfizetjük - így gyűrűzik végig az aszály a gazdaságon
Egy súlyos hőhullám a terméskiesésen keresztül megemelheti az élelmiszerárakat, visszafoghatja a gazdasági növekedést, ronthatja a termelékenységet, sőt még az állam finanszírozását is m
AI-gyorsjelentések, geopolitikai eszkaláció és hozamemelkedés - így alakult a júliusi modellportfólió
A közel-keleti konfliktus kiéleződése, az energiaárak emelkedése és a jegybankok óvatos hangvétele júliusban átírta a piaci képet. A hazai kötvények súlyát növeltük, miközben a jelentő
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
„Ha egy lángos 2000 forint, miért sajnáljuk a pénzt egy jó borra?”
Szűcs Róberttel, a villányi Jammertal Borbirtok társtulajdonosával beszélgettünk.
Jelentett az OTP: mit üzennek a friss számok a részvényeseknek?
Ez az első beszámoló a Luminor felvásárlása után.
Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks
Brutálisan visszaesett a fogyasztás, de a hétfői nap így is nagyon mínuszos.