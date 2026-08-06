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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Meghiúsult egy fontos üzlet, visszavágta terveit a Rheinmetall
Üzlet

Meghiúsult egy fontos üzlet, visszavágta terveit a Rheinmetall

Portfolio
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A Rheinmetall csökkentette a 2026-os árbevételi várakozásait, miután az év elején meghiúsult egy nagy hadihajók gyártására kiírt német kormányzati projekt. A cég ennek ellenére rekordmértékű növekedést ért el az első félévben - számolt be a CNBC.

A német védelmi vállalat az idei évre 13,7–14,2 milliárd eurós árbevétellel számol,

ami 300 millió euróval elmarad a korábbi előrejelzéstől.

A módosítás hátterében a hat darab F126-os hadihajó beszerzésének júniusi törlése áll, amelynél a Rheinmetall lett volna a fővállalkozó. A projekt kiesése júniusban közel 19 százalékos zuhanást váltott ki a részvényárfolyamban, és az európai szektortársak árfolyamát is lefele nyomta.

A prognózis csökkentése ellenére a féléves eredmények dinamikus növekedést mutatnak, az árbevétel ugyanis 39 százalékkal 5,2 milliárd euróra, a nyereség pedig 74 százalékkal emelkedett. A bővülést a katonai járművek, a lőszerek és a légvédelmi rendszerek megnövekedett szállítási volumene hajtotta, amihez a nemrég felvásárolt Naval Vessels Lürssen haditengerészeti divíziója is 334 millió euróval járult hozzá. Armin Papperger vezérigazgató a közleményében rekordmértékű növekedésként jellemezte az időszakot.

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A Rheinmetall márciusban még 40–45 százalékos éves árbevétel-bővülést jelzett előre, részben arra számítva, hogy az ukrajnai és az iráni háború miatt a kormányok – köztük az Egyesült Államok – nagyszabású lőszer- és rakétakészlet-feltöltésbe kezdenek. A Reuters keddi értesülései szerint az Egyesült Államok az iráni konfliktus során gyakorlatilag a teljes, nagy hatótávolságú precíziós rakétakészletét felhasználta.

A részvény árfolyama csapkod a mai kereskedésben, hiszen kezdetben mintegy 3 százalékot esett, majd fordulatot véve 1,4 százalékos pluszba lendült, most viszont megint enyhe mínuszban van.

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A papír értéke az elmúlt öt évben több mint a tízszeresére nőtt, ám a csúcshoz képest 25 százalékkal alacsonyabb szinten forog. Hasonló korrekciós mintázat figyelhető meg az európai versenytársaknál, így a BAE Systemsnél, a Saabnál és a Thalesnél is.

A befektetők az utóbbi hónapokban egyre inkább megkérdőjelezik, hogy a védelmi ipari cégek értékeltsége nem szaladt-e túlzottan előre a tényleges termelési kapacitásokhoz képest. Az F126-os projekt törlése is arra mutat rá, hogy a folyamatosan duzzadó megrendelésállomány önmagában nem jelent garanciát, hiszen a kormányok bármikor meggondolhatják magukat, így a fókusz a rendelésszerzésről a tényleges szállítási képességre tevődik át.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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