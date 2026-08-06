Megugrott a Shopper Park Plus profitja, nagyot dobott az eredményen a lengyel terjeszkedés

Erős első félévet zárt a Shopper Park Plus: a társaság bérleti díjbevétele több mint 50 százalékkal nőtt, adózott eredménye pedig közel megháromszorozódott. A növekedésben meghatározó szerepet játszott a nyolc lengyelországi kiskereskedelmi park márciusi megvásárlása, amely az eredményt jelentős egyszeri átértékelési nyereséggel is megtámogatta. A társaság közben már a további régiós terjeszkedést készíti elő, ennek finanszírozására eurókötvények kibocsátását is vizsgálja.

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A Shopper Park Plus bérleti díjbevétele 23,5 millió eurót ért el 2026 első felében, ami 56 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 15,1 millió euróhoz képest. A bruttó eredmény még ennél is nagyobb mértékben, 81,6 százalékkal 23,6 millió euróra emelkedett.

A növekedés motorját elsősorban az akvizíciók jelentették. A március elején átvett nyolc lengyelországi ingatlan 5,4 millió euró bérleti bevételt hozott a konszolidáció óta, miközben a tavaly megszerzett szlovák portfólió már a teljes félévben hozzájárult a számokhoz.

A meglévő magyar portfólió is jól teljesített: a bérleti díjbevétel 18,3 százalékkal 10,9 millió euróra emelkedett. Ebben fontos szerepe volt a korábban a Tescótól visszavett területek újbóli kiadásának és a forgalomarányos bérleti díjak növekedésének.

Az SPP adózott eredménye 43,4 millió euróra ugrott a tavalyi 15,1 millió euróról, ami 186,5 százalékos növekedés. A látványos profitbővülést ugyanakkor jelentős egyszeri tétel segítette: a csoport összesen 35,9 millió euró átértékelési nyereséget számolt el, amelyből 23,5 millió euró a lengyel ingatlanokhoz kapcsolódott. Az egy részvényre jutó eredmény 0,82 euróról 1,75 euróra nőtt.

Közben az igazgatási költségek 62 százalékkal 3,7 millió euróra emelkedtek, részben a nagyobb portfólió és a lengyel működés miatt, a nettó pénzügyi veszteség pedig 5,1 millióról 7,5 millió euróra nőtt a magasabb hitelállomány következtében.

A lengyel akvizícióval az SPP mérete is nagyot nőtt. A befektetési célú ingatlanok értéke a tavaly év végi 430 millió euróról 658,7 millió euróra emelkedett, a bérbeadható terület pedig 398 ezerről 606,5 ezer négyzetméterre bővült. A portfólió kiadottsága 94,9 százalék volt, miközben a hitelállomány 208,7 millióról 312,9 millió euróra nőtt. A hitel/ingatlanérték mutató ennek ellenére 49-ről 48 százalékra mérséklődött.

A társaság nem állna meg a lengyel terjeszkedésnél.

Az SPP további közép-kelet-európai akvizíciós lehetőségeket keres, és ezek részleges finanszírozására euróban denominált kötvényprogram indítását vizsgálja. A 2026-ra tervezett kibocsátási volumen 40–50 millió euró lehet.

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