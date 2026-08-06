Nagy dobásra készül a Richter, beszállna a világ egyik leggyorsabban növekvő gyógyszerpiacára

A Richter és az Adalvo csütörtökön jelentette be, hogy a korábbi, Wegovyhoz kapcsolódó együttműködésük után
a tirzepatidra is kiterjesztik partnerségüket.
A cél, hogy a referencia-készítmények kizárólagosságának lejárta után kedvezőbb árú alternatívával jelenjenek meg a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás kezelésének gyorsan növekvő piacán.
A projekt már fontos mérföldkőhöz érkezett: az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA befogadta elbírálásra a tirzepatid injekció generikus változatára vonatkozó két gyógyszerengedélyezési kérelmet.
A kérelmeket NCE-1 időzítéssel nyújtották be, vagyis a vállalatok már a szabadalmi és kizárólagossági védelem fennállása alatt igyekeznek pozíciót fogni a később megnyíló amerikai generikus piacon.
A tirzepatid jelenleg a globális gyógyszeripar egyik legnagyobb sikertörténete. Az Eli Lilly Mounjaro és Zepbound készítményeinek együttes árbevétele 2025-ben mintegy 36,5 milliárd dollár volt, több mint kétszerese az egy évvel korábbinak. A Mounjarót elsősorban 2-es típusú cukorbetegség, a Zepboundot pedig elhízás kezelésére alkalmazzák.
A megállapodás alapján a Richter és az Adalvo közösen fektet a fejlesztésbe, az ellátást pedig kettős modellben szerveznék meg. A vállalatok célja, hogy a kizárólagosságok lejáratakor gyorsan és nagy volumenben tudjanak belépni a piacra.
A Richter számára a megállapodás egyben újabb lépést jelent a rendkívül gyorsan növekvő elhízás elleni gyógyszerek piacán. A magyar gyógyszergyártó már a Novo Nordisk szemaglutid-alapú Wegovy készítményéhez kapcsolódóan is együttműködik az Adalvóval, most pedig az egyik legfontosabb rivális molekulára is kiterjesztik a partnerséget.
Címlapkép forrása: Portfolio
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