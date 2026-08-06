Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Nagy rali után visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre
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Nagy rali után visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre

Portfolio
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Vegyes hangulat látszik a nemzetközi tőzsdéken, miután az elmúlt napok erős ralija után ismét előtérbe kerültek a technológiai szektor magas értékeltségével kapcsolatos aggodalmak. Szerdán a Dow Jones új történelmi csúcsra emelkedett, a Nasdaq viszont 0,8 százalékot esett, többek között a SpaceX és az AMD gyorsjelentését követő eladói nyomás miatt. A technológiai részvények gyengélkedése Ázsiában is folytatódott: a dél-koreai Kospi több mint 3, a japán Nikkei pedig 1 százalék feletti mínuszba került. Közben továbbra is az amerikai–iráni béketárgyalásokra figyelnek a befektetők, az olajár 80 dollár alatt stabilizálódott. A nap folyamán az amerikai munkaerőpiacról érkező adatok is megmozgathatják a piacokat, miközben javában zajlik a második negyedéves gyorsjelentési szezon. Itthon a Magyar Telekomra figyelhetnek a befektetők, amely a tegnapi piaczárás után tette közzé legfrissebb számait.
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Megugrott a Shopper Park Plus profitja, nagyot dobott az eredményen a lengyel terjeszkedés

Erős első félévet zárt a Shopper Park Plus: a társaság bérleti díjbevétele több mint 50 százalékkal nőtt, adózott eredménye pedig közel megháromszorozódott. A növekedésben meghatározó szerepet játszott a nyolc lengyelországi kiskereskedelmi park márciusi megvásárlása, amely az eredményt jelentős egyszeri átértékelési nyereséggel is megtámogatta. A társaság közben már a további régiós terjeszkedést készíti elő, ennek finanszírozására eurókötvények kibocsátását is vizsgálja.

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Megugrott a Shopper Park Plus profitja, nagyot dobott az eredményen a lengyel terjeszkedés
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Európában emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,72 százalékot esett, a Hang Seng 1,78 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,36 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,59 százalékot emelkedhet, a CAC 0,33 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,03 százalék pluszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,25 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,18 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,07 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a KSH közli a júniusi ipari termelés második becslését ágazati bontásban, valamint a júniusi kiskereskedelmi forgalmat, amely a reálbér-dinamika fogyasztásba történő átfordulásának mértékét méri. Az euróövezetből szintén a júniusi kiskereskedelmi forgalom érkezik. Az Egyesült Államokból a második negyedéves munkatermelékenységi adat jelenik meg, amelynek fajlagos munkaerőköltség-komponense a bérinfláció és a vállalati árazási képesség kapcsolatáról ad jelzést, ez pedig a Fed inflációs pályájának egyik szerkezeti tényezője. A heti új munkanélküli segélykérelmek adata a munkaerőpiaci lazulás magas frekvenciájú visszaigazolása.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos emelkedéssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 56,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 34,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 54 349,12 0,5% 5,3% 2,7% 13,1% 23,2% 55,0%
S&P 500 7 723,55 -0,2% 5,6% 3,2% 12,8% 22,6% 74,4%
Nasdaq 29 487,79 -0,8% 8,4% 0,5% 16,8% 28,1% 94,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 300,44 3,7% 7,9% -4,9% 31,7% 63,5% 139,1%
Hang Seng 25 915,82 0,2% 0,4% 11,0% 1,1% 4,1% -1,1%
CSI 300 4 658,15 1,2% 1,3% -3,8% 0,6% 13,5% -5,9%
Európai részvényindexek              
DAX 26 126,3 -0,3% 2,6% 1,3% 6,7% 9,6% 65,9%
CAC 8 669,3 0,0% 3,1% 1,9% 6,4% 13,8% 27,8%
FTSE 10 888,3 0,1% -0,2% 2,0% 9,6% 19,1% 52,9%
FTSE MIB 53 446,8 -0,2% 3,9% 1,2% 18,9% 31,2% 108,2%
IBEX 20 057 0,2% 3,3% 1,0% 15,9% 39,2% 127,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 148 086 -0,7% 2,1% 3,5% 33,4% 45,5% 197,2%
ATX 6 703,9 0,7% 6,4% 2,1% 25,9% 48,2% 89,2%
PX 2 769,04 0,1% 3,2% 5,9% 3,1% 22,8% 124,6%
Magyar blue chipek              
OTP 46 750 -1,1% 1,1% -0,4% 33,2% 61,5% 183,3%
Mol 4 608 -2,2% 2,7% 17,9% 56,7% 52,5% 85,1%
Richter 12 110 1,3% 3,5% -0,7% 22,8% 15,8% 38,2%
Magyar Telekom 2 790 0,8% 2,3% 4,5% 55,7% 59,1% 560,4%
Nyersanyagok              
WTI 76,78 -0,7% -10,8% 10,1% 34,1% 16,0% 11,1%
Brent 79,34 0,0% -12,6% 10,3% 30,4% 17,2% 11,1%
Arany 4 258,83 4,3% 6,3% 2,1% -1,5% 25,8% 136,3%
Devizák              
EURHUF 361,6250 0,0% -0,3% 2,4% -5,8% -9,2% 2,2%
USDHUF 313,0140 -0,3% -1,8% 1,4% -4,3% -9,1% 4,8%
GBPHUF 421,6599 0,1% -0,5% 2,3% -4,3% -7,9% 1,3%
EURUSD 1,1553 0,3% 1,5% 1,0% -1,6% -0,1% -2,4%
USDJPY 157,5550 0,0% -3,9% -2,3% 0,5% 6,9% 43,6%
GBPUSD 1,3479 0,2% 1,4% 0,9% 0,2% 1,4% -3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 600,22 0,8% 1,1% 3,3% -27,2% -43,4% 58,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,62 -0,1% -1,2% 3,0% 10,8% 9,9% 279,4%
10 éves német állampapírhozam 3,08 -0,4% -1,7% 4,9% 7,4% 19,1% -673,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,43 -0,8% -2,2% 6,6% -21,0% -23,9% 90,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Kmatta

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Nem okozott csalódást a Telekom - De olcsó még a részvény az 50 százalékos száguldás után?

Megközelítőleg az elemzői várakozásoknak megfelelő második negyedéves eredményeket tett közzé a Magyar Telekom ma, piaczárás után publikált gyorsjelentésében. A bevétel kismértékben emelkedett, még az inflációkövető díjkorrekció hatása nélkül, az EBITDA pedig minimálisan csökkent a bázisidőszaki egyszeri pozitív tételek hiánya következtében. A mobil adat továbbra is a növekedés húzóereje, míg a rendszerintergáció/IT üzletág a lezárt negyedévben is a bevételek csökkenésétől szenvedett. Mutatjuk a gyorsjelentés főbb üzeneteit, és megnéztük azt is, hogy olcsók-e még a részvények az idei 50 százalékos árfolyamemelkedés után.

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Nem okozott csalódást a Telekom - De olcsó még a részvény az 50 százalékos száguldás után?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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