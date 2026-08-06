Nincs megállás a benzinkutakon - így változik holnap a benzin ára

A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb holnaptól.
A csütörtöki nagykereskedelmi árcsökkentés hatása a mai országos átlagárakban már érzékelhető volt.
A hazai töltőállomásokon jelenleg az alábbi országos átlagárak érvényesek:
- 95-ös benzin: 594 Ft/liter
- Gázolaj: 662 Ft/liter
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