Nincs megállás a benzinkutakon - így változik holnap a benzin ára

Holdblog Kevesebb alkoholt iszunk, mint a régió, a következmények terén viszont az élbolyban vagyunk Lehet, hogy nem azok isznak a legtöbbet, akikről a statisztikák ezt állítják - és az sem biztos, hogy a kevesebb elfogyasztott alkohol kisebb társadalmi kárral... The post Kevesebb alkoholt iszunk

Holdblog Feltöri a kriptót az AI? Az AI néhány óra alatt megtalálhat olyan szoftverhibákat, amelyek évekig rejtve maradtak a világ legjobb fejlesztői és biztonsági szakemberei előtt. A kriptovilágban ennek különösen nagy...

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