Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Nincs megállás a benzinkutakon - így változik holnap a benzin ára
Üzlet

Nincs megállás a benzinkutakon - így változik holnap a benzin ára

Portfolio
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Péntektől tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb holnaptól.

A csütörtöki nagykereskedelmi árcsökkentés hatása a mai országos átlagárakban már érzékelhető volt.

A hazai töltőállomásokon jelenleg az alábbi országos átlagárak érvényesek:

  • 95-ös benzin: 594 Ft/liter
  • Gázolaj: 662 Ft/liter
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