Titkos háború a kulisszák mögött: reagált az OpenAI az Apple-től távozó mérnökök ügyében

Az OpenAI a kereset elutasítását kérte egy amerikai bíróságtól abban a perben, amelyet az Apple indított ellene üzleti titkok jogosulatlan felhasználása miatt, a ChatGPT mögött álló céget és két korábbi munkavállalóját vádolva.

Szerdán benyújtott beadványában az OpenAI azzal érvelt, hogy

a cégnek sem szándékában nem áll, sem szüksége vagy lehetősége nincs az Apple üzleti titkainak felhasználására.

A vállalat ügyvédei hangsúlyozták, hogy az OpenAI egy teljesen új és eltérő fejlesztésen dolgozik, mint ami a cupertinói techóriásnál létezik. A társaság ugyanakkor elismerte, hogy érdekelt a legkiválóbb mérnökök, fejlesztők és feltalálók foglalkoztatásában, akik közül sokan saját elhatározásukból döntöttek úgy, hogy elhagyják az Apple-t, és csatlakoznak az OpenAIhoz.

Az Apple tavaly júliusban indított pert az OpenAI ellen. Keresetében azzal vádolta meg a mesterséges intelligenciával foglalkozó céget, hogy szervezetten és szisztematikusan szerezte meg az Apple bizalmas információit korábbi alkalmazottakon, toborzási gyakorlatokon, valamint beszállítói kapcsolatokon keresztül, hogy ezzel felgyorsítsa saját fogyasztói hardverüzletágának kiépítését.

Forrás: Reuters

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