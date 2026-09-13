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Korlátozhatja az üzemanyagárakat Csehország, Magyarországgal is egyeztetnének a részletekről
Üzlet

Korlátozhatja az üzemanyagárakat Csehország, Magyarországgal is egyeztetnének a részletekről

MTI
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További emelkedés esetén a cseh kormány készen áll arra, hogy korlátozza az energia-és üzemanyagárakat - jelentette ki Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter vasárnap CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió vitaműsorában.

Hogy milyen magas áraknál avatkozna be a kormány, azt Havlícek nem pontosította. Azt mondta, hogy

az üzemanyagáraknál a kormány egyeztetni fogja lépéseit a visegrádi országokkal.

"Ha a csehországi energia-, illetve üzemanyagárak lényegesen magasabbak lesznek, mint a környező országoké, a kormány azonnal lépni fog a termelőknél és a kereskedőknél is" - mutatott rá az ipari miniszter. Megjegyezte, hogy ez az intézkedés nem lenne hatással az állami költségvetésre. "Megállapodtunk, hogy a folyamatos információcserében.

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- fejtette ki a visegrádi csoporttal kapcsolatban Havlícek. Andrej Babis cseh kormányfő a vasárnap megjelent Facebook-bejegyzésében megismételte korábbi állítását, hogy az emelkedő energiaárak mögött a kőolajfinomítók magas profitrátáját is látni kell, amely a kapacitáshiány következménye. Szerinte ezért korlátozni kellene az Európai Unió szennyezéskibocsátási kvótáinak ETS1 és ETS2 rendszereit. Az árakra jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti háború is hatással van. "Nekünk jelenleg nincs lehetőségünk ezt bármi módon befolyásolni" - szögezte le Babis. Az üzemanyagárak alakulását figyelő CCS társaság közléséből kiderült, hogy

a múlt héten Csehországban ismét jelentősen drágult a benzin és a gázolaj.

A benzin legutóbb 2022 augusztusában, a gázolaj pedig idén áprilisban volt ilyen drága. Egy liter benzin átlagban 44,30 koronába (708 forint) egy liter gázolaj pedig 47,90 koronába (766 forint) került a hét végén Csehországban.

Magyarország Magyar Péter miniszterelnök havi 5 ezer forintos dízeltámogatást jelentette be pénteken.

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