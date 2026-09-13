A cég legfrissebb adatai szerint az idei évben a felhasználói költésekből származó globális árbevétel eléri a soha nem látott 8,561 milliárd dollárt, ami csaknem 2700 milliárd forintnak felel meg. Ebből a hatalmas összegből a magyarok 28,21 millió dollárral, azaz

nagyjából 8,8 milliárd forinttal veszik ki a részüket.

Ez tízmilliós lakossággal számolva azt jelenti, mintha minden hazai állampolgár átlagosan 880 forintot költött volna a szolgáltatásra. Ezzel a teljesítménnyel Magyarország globálisan a 30., míg az európai országok között a 19. helyen áll, megelőzve például Dániát.

A magyar főváros még ennél is előkelőbb pozíciót harcolt ki magának. Budapest a maga 12,28 millió dolláros, vagyis mintegy 3,8 milliárd forintos forgalmával a 12. legjelentősebb európai piacnak számít, globálisan pedig a 43. helyen áll. A főváros ezzel

olyan metropoliszokat utasít maga mögé, mint Berlin, Amszterdam, Stockholm, Barcelona, Koppenhága és Zürich, de a régióban Prágát is megelőzi.

A hazai felhasználók költési hajlandósága ráadásul dinamikusan nő, mivel a tavalyi évhez viszonyítva idén várhatóan 16,3 százalékkal fizetnek többet a tartalmakért. Ez a növekedés önmagában csaknem négymillió dolláros, azaz több mint egymilliárd forintos pluszkiadást jelent a hazai piacon.

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