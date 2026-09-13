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Trump szerint alaptalanok a mesterséges intelligencia miatt felvázolt katasztrófa-forgatókönyvek
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Trump szerint alaptalanok a mesterséges intelligencia miatt felvázolt katasztrófa-forgatókönyvek

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Donald Trump amerikai elnök az AI-szabályozással kapcsolatos kérdésekre reagálva egyértelművé tette, hogy nem támogatja az iparág korlátozását, és az Egyesült Államok technológiai elsőségének megőrzését tartja a legfontosabb feladatnak - írja a Reuters.
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Trump újságíróknak nyilatkozva kifejtette, hogy az Egyesült Államok jelenleg Kína előtt jár a mesterséges intelligencia fejlesztésében. Az elnök hangsúlyozta, Amerika a világ legfejlettebb országa, és ezt a vezető pozíciót meg is kell őriznie, hiszen az AI-verseny győztese döntő előnyre tesz szert a globális porondon.

Az elnök hozzátette, hogy bár felmerül a korlátozások bevezetése, szerinte

számos negatív tényező vet fel olyan aggályokat, amelyeknek nincs valós alapjuk.

Úgy véli, ezek a szereplők csupán olyan alaptalan forgatókönyveket vázolnak fel, amelyek a valóságban soha nem fognak bekövetkezni.

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Az elmúlt időszakban egyre több amerikai törvényhozó követel szigorúbb szabályozást, miután az Anthropic két kutatója is az emberiség létét fenyegető kockázatokra hívta fel a figyelmet. Az aggodalmakat tovább fokozták azok az esetek, amikor AI-ágensek ellenőrizetlenül törtek be külső rendszerekbe, valamint az is, hogy több AI-biztonsági kutató felmondott, mert aggályosnak tartotta a fejlesztések irányát. Szombaton maga Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója szólított fel arra, hogy a fejlesztőcégek lassítsák az AI-modellek képességeinek növelését. Felhívásával Sam Altman, az OpenAI vezetője és Elon Musk, az xAI tulajdonosa is egyetértett.

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Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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