AI-aggodalmak irányítják a Wall Street hangulatát

Enyhén negatív a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékos mínuszban áll. A blue chipek közül a Mol és az OTP esik, míg a Richter és a Telekom emelkedik a ma reggeli kereskedésben.

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A nap legjobban teljesítő részvénye ma a 4iG, amely az idén látott masszív esés után felfelé korrigál, 7 százalékos pluszban a papír átlag alatti forgalommal. A hétvégén a cég a Budapesti Értéktőzsde oldalán közleményben reagált a Partizán 2026. szeptember 11-én megjelent interjújára.

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A vállalati hírek közül kiemelhető, hogy az O3 Partners közzétette első féléves számait, amelyben szép növekedésről és eredményről számolt be a cég. A vállalat közleményéből az is kiderül, hogy célba vette a BÉT Standard kategóriáját a cég.