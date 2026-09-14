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Áttörés a tüdőrák elleni harcban: egy kísérleti kezelés szinte megduplázza a túlélési esélyeket
Üzlet

Áttörés a tüdőrák elleni harcban: egy kísérleti kezelés szinte megduplázza a túlélési esélyeket

Portfolio
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A BioNTech hétfőn bejelentette, hogy a gotistobart nevű gyógyszerjelöltje egy késői fázisú klinikai vizsgálatban klinikailag jelentős túlélési előnyt mutatott a tüdőrák egy típusánál a standard kezeléshez képest.

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A PRESERVE-003 elnevezésű, III. fázisú klinikai vizsgálatban olyan laphámsejtes, nem kissejtes tüdőrákban szenvedő betegek vettek részt, akiknél a betegség a korábbi immunterápiás és kemoterápiás kezelések ellenére is tovább súlyosbodott.

A biotechnológiai cég közlése szerint a gotistobart a standard kemoterápiához képest közel megduplázta a túlélést.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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