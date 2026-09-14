Áttörés a tüdőrák elleni harcban: egy kísérleti kezelés szinte megduplázza a túlélési esélyeket

A PRESERVE-003 elnevezésű, III. fázisú klinikai vizsgálatban olyan laphámsejtes, nem kissejtes tüdőrákban szenvedő betegek vettek részt, akiknél a betegség a korábbi immunterápiás és kemoterápiás kezelések ellenére is tovább súlyosbodott.

A biotechnológiai cég közlése szerint a gotistobart a standard kemoterápiához képest közel megduplázta a túlélést.

Forrás: Reuters

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