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Átvészeli a bikapiac a Fed-kamatemelést? Megszólaltak az elemzők
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Átvészeli a bikapiac a Fed-kamatemelést? Megszólaltak az elemzők

Portfolio
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A Wall Street vezető stratégái továbbra is bíznak a részvénypiac erejében. A Goldman Sachs, a Morgan Stanley és a JPMorgan elemzői szerint a várható amerikai kamatemelés legfeljebb átmeneti visszaesést okozhat, a bikapiac alapjai azonban szilárdak maradnak - írja a Bloomberg.

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A Fed szerdán várhatóan három év után először emel kamatot, a swappiaci árazások alapján ennek valószínűsége 87 százalék.

A Goldman Sachs amerikai részvénypiaci vezető stratégája, Ben Snider szerint a piac már több mint három kamatemelést áraz a következő évre, miközben a vállalati eredmények és a mérlegek egyaránt erősek. A második negyedéves gyorsjelentési szezon az elmúlt évek egyik legerősebb időszaka volt, ami alátámasztja a jelenlegi értékeltségeket.

A Bloomberg elemzése szerint

egyetlen kamatemelés önmagában még nem fenyegeti a bikapiacot.

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A Morgan Stanley stratégája, Michael Wilson elismerte, hogy a vártnál erősebb inflációs sokk akár tízszázalékos korrekciót is kiválthat, különösen a közel-keleti feszültségek által fűtött olajáremelkedés fényében, hiszen az olaj ára jelenleg 100 dollár felett forog. Ugyanakkor hozzátette, hogy a részvénypiac képes elviselni a magasabb hosszú lejáratú hozamokat, amennyiben azok az erősebb nominális növekedésnek köszönhetőek, ráadásul középtávon a részvények hatékony inflációs fedezetet nyújtanak.

A JPMorgan Mislav Matejka vezette elemzőcsapata hasonló állásponton van. Úgy vélik, amíg a kamatemelések mértéke fokozatos, a háttérben erős eredménynövekedés áll, és az inflációs várakozások nem szabadulnak el, a részvénypiac képes lesz átvészelni a monetáris szigorítást. Az olajpiac rövid távú mozgásai ugyanakkor meghatározóak lehetnek a kockázatvállalási kedv szempontjából.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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