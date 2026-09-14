Az emberiség kihalásától tartanak a szakértők, Kína szerint szép csendben új hidegháború robbant ki

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Dario Amodei szombaton közzétett írásában egy olyan keretrendszert vázolt fel, amely lelassítaná a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek fejlesztési ütemét, időt adva a növekvő biztonsági kockázatok kezelésére. Az esszét Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója, valamint Elon Musk is támogatásáról biztosította. Amodei emellett az amerikai chipexport-korlátozások szigorítását sürgette Kínával szemben, és fellépést kért a kínai MI-laboratóriumok állítólagos modell-desztillációs gyakorlatával szemben.

A kínai állami hátterű Global Times szerkesztőségi cikkben reagált az írásra. A lap szerint Amodei valódi célja az, hogy technológiai akadályok és szabályozási monopóliumok révén visszafogja Kína MI-fejlesztését, fenntartsa Washington hegemóniáját a csúcstechnológiák terén, és kizárja Kínát a globális MI-szabályozási rendszerből. A lap a stratégiát "képmutató és rövidlátó, csendes MI-hidegháborúnak" nevezte, hozzátéve, hogy Kína kirekesztése a globális AI-innovációból jelentősen növelné a technológia fejlesztésének kockázatait.

Az Egyesült Államokban két Anthropic-kutató drámai figyelmeztetése – miszerint a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia belátható időn belül az emberiség kihalásához vezethet – nyomán a törvényhozók új szabályozást szorgalmaznak. Donald Trump ugyanakkor vasárnap félresöpörte a fejlesztések lassítását célzó felhívásokat, és "nagyon negatív erőknek" tulajdonította az eltúlzottnak vélt aggodalmakat.

Mi vezetünk Kína előtt az MI területén, és ezt szeretném is így tartani, mert aki az MI-versenyt megnyeri, az nyer mindent

– jelentette ki az amerikai elnök.

Az Egyesült Államok és Kína szeptember közepén tervezi megvitatni a legfejlettebb mesterséges intelligenciával kapcsolatos biztonsági kockázatokat, a téma pedig várhatóan napirendre kerül a Donald Trump és Hszi Csin-ping közötti, szeptember 24-ére tervezett csúcstalálkozón is.

Az ügy előzményeiről itt írtunk:

Forrás: Reuters

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