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Csődvédelmet kért egy ismert európai légitársaság
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Csődvédelmet kért egy ismert európai légitársaság

Portfolio
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A lett airBaltic légitársaság hétfőn bejelentette, hogy pénzügyi szerkezetátalakítási eljárásának részeként az amerikai csődtörvény 11. fejezete (Chapter 11) szerinti csődvédelmet kért egy New York-i bíróságtól.

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Az intézkedés célja az adósságállomány mérséklése. A légitársaság közleményében hangsúlyozta, hogy a

járatai továbbra is a menetrendnek megfelelően közlekednek,

a már megváltott jegyek és foglalások érvényesek maradnak, az ügyfélszolgálat pedig a bírósági felügyelet alatt zajló eljárás ideje alatt is zavartalanul üzemel.

A lett állami többségi tulajdonban lévő társaság 350 millió eurós finanszírozásra (debtor-in-possession) kapott kötelezettségvállalást több pénzintézettől és befektetési alapkezelőtől, köztük a Strategic Value Partnerstől, a Barclays-től, a Hayfin Capital Managementtől, a Morgan Stanley-től és az Oaktree Capital Managementtől. Ez a forrás biztosítja a légitársaság folyamatos működését a szerkezetátalakítás ideje alatt.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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