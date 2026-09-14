Csődvédelmet kért egy ismert európai légitársaság

Az intézkedés célja az adósságállomány mérséklése. A légitársaság közleményében hangsúlyozta, hogy a

járatai továbbra is a menetrendnek megfelelően közlekednek,

a már megváltott jegyek és foglalások érvényesek maradnak, az ügyfélszolgálat pedig a bírósági felügyelet alatt zajló eljárás ideje alatt is zavartalanul üzemel.

A lett állami többségi tulajdonban lévő társaság 350 millió eurós finanszírozásra (debtor-in-possession) kapott kötelezettségvállalást több pénzintézettől és befektetési alapkezelőtől, köztük a Strategic Value Partnerstől, a Barclays-től, a Hayfin Capital Managementtől, a Morgan Stanley-től és az Oaktree Capital Managementtől. Ez a forrás biztosítja a légitársaság folyamatos működését a szerkezetátalakítás ideje alatt.

Forrás: Reuters

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