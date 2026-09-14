Erdőtelepítési és vízmegtartási projektben lép együttműködésre az MBH Bank és a WWF Magyarország

Együttműködésre lép az MBH Bank és a WWF Magyarország, amelynek keretében két hazai élőhely fejlesztése valósul meg, miközben a bank munkatársai a Green Academy e-learning programban is részt vesznek - áll a bank közleményében.

Két, egymástól karakterében is különböző, kiemelkedő természeti értékeket őrző hazai élőhely fejlesztésével, valamint a munkavállalók fenntarthatósági szemléletének erősítésével kezdi meg együttműködését az MBH Bank és a WWF Magyarország.

A közös program részeként Kőszegen új erdő születik, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben megvalósuló élőhelyfejlesztés során nagyságrendileg 1 hektárnyi, jelenleg szántóként használt területen hoznak létre erdei élőhelyet. A terület a Kőszegi Tájvédelmi Körzethez és a Natura 2000 hálózathoz tartozik.

A másik helyszín a Tiszajenő melletti Nagy-rét, a Közép-Tisza-vidék legtermészetesebb állapotban fennmaradt hullámtéri gyepterülete. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben végzett beavatkozásban mintegy 660 méter hosszú csatornaszakasz átalakításával lassítják a víz lefolyását. A csatornaszakaszon a vízlefolyást akadályozó széles fenékküszöbök kialakításával olyan kisebb-nagyobb időszakos vízfoltok kialakítása a terv, amelyek élőhelyet biztosíthatnak többek között kétéltűek számára, miközben segítik a környező területek vízháztartását.

Az együttműködés másik pillére a Green Academy, a WWF Magyarország szakmai vezetésével létrehozott interaktív, játékos fenntarthatósági e-learning program bevezetése, az online képzés négy, a fenntarthatóság szempontjából meghatározó területre – a klímaváltozásra, vízgazdálkodásra, élelmiszer-termelésre és biodiverzitásra – épül. Első körben a bank 50 munkavállalója vesz részt a képzésben.