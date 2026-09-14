Eurókötvény kibocsátását tervezi a Mol

A vállalat a középlejáratú eurókötvény-programjának frissítéséhez kapcsolódóan kérte fel a pénzintézeteket a szervezői és forgalmazói feladatok ellátására. A megbízott bankok között szerepel a Citi, az Erste Group, az ING, az UniCredit, a Bank Pekao, az OTP Bank, az IMI-Intesa Sanpaolo, valamint a Raiffeisen Bank International.

A pénzintézetek feladata, hogy szeptember 14-e hétfőtől kezdődően találkozókat szervezzenek a fix kamatozású értékpapírok iránt érdeklődő befektetők számára. A kedvező piaci körülmények megléte esetén az egyeztetéseket követően indulhat el a tényleges tranzakció.

A tervek szerint a Mol egy ötéves futamidejű, fix kamatozású, fedezetlen és névre szóló kötvényt bocsát ki, amelynek maximális keretösszege 500 millió euró lesz.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images