Éveket csúszhat a táncoló robotokat gyártó cég tőzsdei debütálása

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Az ügyet közvetlenül ismerő, névtelenséget kérő forrás szerint a tőzsdei debütálás még évekre lehet tőlünk. "Nem lesz egyszerű" – fogalmazott, hozzátéve, hogy a lépéshez a piaci feltételek és a körülmények kedvező alakulása is szükséges. A Hyundai Motor Group hivatalosan egyelőre sem menetrendet, sem megbecsült cégértéket nem közölt a Boston Dynamics esetleges tőzsdére lépésével kapcsolatban.
A befektetői lelkesedés ennek ellenére kézzelfogható volt, a Hyundai Motor részvényárfolyama az év elején megduplázódott, miután januárban a Las Vegas-i CES szakkiállításon bemutatták az Atlas robot szériagyártásra szánt változatát. Azóta azonban a robotikai stratégiát érintő újabb hírek hiányában a papír elbukta a nyereség nagy részét, így idén eddig 25 százalékos pluszban áll, ami elmarad a szélesebb körű piac 60 százalékos szárnyalásától.
A Hyundai 2021-ben szerzett többségi részesedést a Boston Dynamicsban, tavaly júliusban pedig bejelentette, hogy a SoftBank mintegy 10 százalékos részesedését is felvásárolja, ezzel kizárólagos tulajdonú leányvállalatává téve a céget. Sajtóértesülések szerint a tranzakció értéke körülbelül 500 milliárd von, azaz mintegy 371 millió dollár lehetett.
Elemzők úgy vélik, a tőzsdei bevezetés legkorábban 2029-ben vagy 2030-ban jöhet szóba,
mivel a humanoid robotok gyári szintű, tömeges üzemszerű alkalmazása még nem megoldott. A Hyundai tervei szerint 2028-ra épülne fel egy évi 30 ezer robot gyártására alkalmas üzem, és ugyanebben az évben kezdődne meg a humanoid robotok munkába állítása a csoport georgiai gyárában. Egyes szakértők szerint azonban ezek a célkitűzések túlzottan ambiciózusak.
"Nem nehéz táncoló robotokat készíteni, az viszont már komoly kihívás, hogy nehéz terheket mozgassanak és érdemben részt vegyenek a gyártási folyamatokban" – véli az IBK Asset Management szenior alapkezelője. Elon Musk, a szintén humanoid robotot fejlesztő Tesla vezérigazgatója korábban úgy nyilatkozott, hogy a humanoid robot "a legnehezebben skálázható termék", amelyet a vállalat valaha gyártott.
A Boston Dynamics cégértékelésével kapcsolatban meglehetősen széles a szórás. A Samsung Securities szerint a piaci becslések 50 és 100 ezer milliárd von közé teszik a vállalat értékét, míg az IBK Securities 2030-ra 141 ezer milliárd vonos értékelést tart elképzelhetőnek, mintegy 11 ezer milliárd vonos árbevétel mellett. A társaság 2025-ben 528,4 milliárd vonos veszteséget könyvelt el, míg a 2021 és 2025 közötti halmozott vesztesége megközelítette az 1700 milliárd vont.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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