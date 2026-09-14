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Ez egyre csúnyább: kritikus szintet ér el az USA adósságának finanszírozási költsége
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Ez egyre csúnyább: kritikus szintet ér el az USA adósságának finanszírozási költsége

Portfolio
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Utoljára 2023-ban volt olyan magas szinten, 5% felett a 10 éves amerikai kötvényhozam, mint ma.

A 10 éves amerikai államkötvény hozama átlépte a pszichológiailag és technikailag is kiemelt 5%-os szintet.

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A hétfői hozamemelkedést az váltotta ki, hogy Szaúd-Arábia 7 millió hordó/napos East-West kőolajvezetékét lezárták a jemeni húszik támadásai után, ez a vezeték volt a kulcsfontosságú exportcsatorna a térségből az amerikai–iráni háború kezdete óta. A Brent ismét 111 dollár fölé ugrott, ami fokozta a piaci bizonytalanságot.

A múlt héten Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter bejelentette, hogy a tárca 6 milliárd dollárnyi hosszabb lejáratú államkötvényt vásárol vissza a hosszú hozamok fékezése céljából, de ez fordítva sült el: a hozamok tovább emelkedtek a bejelentés után.

Miután az inflációs kilátások sem néznek ki túl jól, ez is hozzájárul a hozamok ugrásához. A múlt pénteki inflációs adat magas árnyomást sugallt, a termelői árindex is gyorsult augusztusban, részben az iráni háború miatt megugró energiaárak hatására.

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A piac mindezek miatt már 90%-os eséllyel árazza azt, hogy az amerikai jegybank, a Federal Reserve (Fed) szerdán este megemeli a kamatot.

A múlt hét végén Donald Trump amerikai elnök kifejtette az ezzel kapcsolatos ellenérzéseit. Úgy vélekedett, hogy az Egyesült Államoknak kellene a világ legalacsonyabb kamatát fizetnie. Ez egyébként hosszú ideig így is volt, a befektetők azonban egyre nagyobb "Trump-kockázatot" áraznak.

Vagyis úgy néz ki, hogy a Trump által kinevezett új Fed-elnöknek, Kevin Warsh-nak kell szigorítania, akit Trump azzal a szándékkal nevezett ki, hogy alacsonyabb legyen a kamatszint. Az elhibázott iráni háború okozta inflációs sokk azonban ezt nem teszi lehetővé.

Ha egy kicsit még tovább emelkedik a hozam, akkor 2007 óta, vagyis a világgazdasági válság kitörése előtt óta nem látott magasságba kerül. Ahogy az alábbi grafikonon is látható, már egyáltalán nem vagyunk messze ettől a szinttől.

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Mindezt úgy, hogy az amerikai költségvetésnek olyan nagy szüksége lenne az alacsonyabb kamatokra, mint egy falat kenyérre, hiszen a gyorsan emelkedő államadósság és az elszálló költségvetési hiány finanszírozása egyre több kihívást hordoz magában. Magasabb kötvényhozamokkal pedig a probléma csak eszkalálódik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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