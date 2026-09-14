Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

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Eséssel nyitott a magyar tőzsde,

a BUX 0,1 százalékos mínuszban van,

így jelenleg 152 323 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 0,7 százalékot emelkedett, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben az OTP árfolyama 0,5 százalékos mínuszban áll, míg a Richter árfolyama 0,5 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és a PannErgy teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a BIF indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Mol és az OTP, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

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