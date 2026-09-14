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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

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Ma sem várható változás a benzinkutak árainál, írja a holtankoljak.

Hétfőn sem változtak az üzemanyagárak a pénteki országos átlagokhoz képest, így a 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt.

A mai országos átlagok alapján a benzin és a gázolaj ára a következő:

  • 95-ös benzin: 626 Ft/liter
  • Gázolaj: 701 Ft/liter
bendiz0914
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