Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Hétfőn sem változtak az üzemanyagárak a pénteki országos átlagokhoz képest, így a 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt.

A mai országos átlagok alapján a benzin és a gázolaj ára a következő:

95-ös benzin: 626 Ft/liter

Gázolaj: 701 Ft/liter

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