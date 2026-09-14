Komolyabb esésben az OTP

Portfolio Investment Day 2026 Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékos mínuszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, a Mol és a Richter árfolyama emelkedik, miközben

csak az OTP árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek közül a MBH JZB árfolyama 3,4 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 2,9 százalékkal esett. A legjobban ma az Opus részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 3,5 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,72 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: EU

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo