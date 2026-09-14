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Lemondott az UBM egyik igazgatósági tagja
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Lemondott az UBM egyik igazgatósági tagja

Portfolio
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Távozik az UBM Holding Nyrt. és leányvállalata igazgatóságából Janositz Balázs Ferenc, aki egyúttal egyéb vezetői és belső ellenőri pozícióitól is megválik. A szakember tisztségei és munkaviszonya a felek megállapodása alapján 2026. október végével szűnnek meg a cégcsoportnál - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

A cégcsoport hivatalos tájékoztatása szerint Janositz Balázs Ferenc bejelentette lemondását az UBM Holding Nyrt., valamint annak leányvállalata, az UBM Trade Zrt. igazgatóságában betöltött tagságáról. A döntés 2026. október 31-én lép hatályba.

Az igazgatósági tisztségekről való lemondás mellett a felek abban is megállapodtak, hogy ugyanezzel a dátummal megszűnik a szakember munkaviszonya a cégcsoport mindkét említett vállalatánál. Ennek értelmében 2026 októberének végétől már nem ő felel az UBM Holding belső ellenőrzési feladataiért, valamint távozik az UBM Trade Zrt. gazdasági igazgatói posztjáról is.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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