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Majdnem ledolgozta Amerika a nagy esést
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Majdnem ledolgozta Amerika a nagy esést

Portfolio
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A pénteki jó hangulatot ma bizonytalankodás követi a világ tőzsdéin, az ázsiai piacokon nagyobbat esett a japán tőzsde, az európai indexek pedig vegyes elmozdulásokkal nyitottak, majd a nap folyamán többnyire esésbe váltottak. Az olajár ismét emelkedik, a technológiai részvényekre pedig nyomást gyakorolnak az AI-fejlesztések lassítására felhívó vezetői nyilatkozatok, közben az amerikai 10 éves kötvényhozam kritikus szintre ért. Az amerikai indexek esnek is, különösen a technológia-túlsúlyos Nasdaq. Emellett a jegybanki döntések is kivárásra késztetik a befektetőket, szerdán jön a Fed kiemelt figyelemmel követett kamatdöntése.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
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Majdnem eltűnt az esés

A nap végén megint kicsit visszaestek az amerikai részvényindexek, pedig a kereskedés közben már nem sok hiányzott, hogy ledolgozzák a nyitáskor összeszedett mínuszokat. Végül a Dow 0,3%-os eséssel zárt, az S&P-500 fél százalékkal, a Nasdaq pedig 0,6%-kal került lejjebb a pénteki záráshoz képest.

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Lassan elolvadnak a mínuszok Amerikában

Lassan kezdenek talpra állni a vezető amerikai részvényindexek, melyek fokozatosan dolgozzák le a nyitáskor összeszedett jelentős esésüket. Most a Dow Jones már csak 0,15%-os mínuszban áll, az S&P-500 0,2%-kal van pénteki záróértéke alatt, míg a Nasdaq 0,1 százalékos gyengülést mutat.

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Amerikában is maradt a mínusz

A vezető amerikai részvényindexek is gyengülnek a kereskedés félidejéhez közeledve. A Dow Jones 0,2%-os mínuszban van, az S&P-500 0,4%-kal áll pénteki záróértéke alatt, míg a Nasdaq fél százalékos mínuszt mutat. Ebből is látszik, hogy elsősorban a technológiai szektor, azon belül is az AI-részvények mozgatják a piacot az iparági aggodalmak miatt. Az utóbbi hónapok favoritjai közül az Nvidia árfolyama 3%-kal került lejjebb, a Broadcom 4,3%-os gyengülésben van, míg az AMD és az Intel több mint 5%-ot buktak.

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Mínuszos zárás a magyar tőzsdén

Elromlott a hangulat a nemzetközi tőzsdéken, eséssel zárta a hétfői kereskedést a BUX index is. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Mínuszos zárás a magyar tőzsdén
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Trump szerint beteg összeesküvés zajlik a mesterséges intelligencia ellen

Donald Trump amerikai elnök hétfőn határozottan elutasította a mesterséges intelligencia szigorúbb szabályozását célzó, egyre hangosabb követeléseket, egyúttal élesen bírálta az Anthropic vezérigazgatóját, Dario Amodeit, aki korábban az AI-fejlesztések lassítását sürgette - közölte a CNBC.

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Trump szerint beteg összeesküvés zajlik a mesterséges intelligencia ellen
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Ez egyre csúnyább: kritikus szintet ér el az USA adósságának finanszírozási költsége

Utoljára 2023-ban volt olyan magas szinten, 5% felett a 10 éves amerikai kötvényhozam, mint ma.

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Ez egyre csúnyább: kritikus szintet ér el az USA adósságának finanszírozási költsége
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Kapaszkodik vissza kissé a Nasdaq

Kissé javul a hangulat az amerikai tőzsdén, de továbbra is a pénteki záróértékek alatt tartózkodnak az irányadó indexek, a Dow 0,2 százalékot, az S&P 500 0,5 százalékot, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot esett.

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Új leányvállalatba szervezi ki az Opus a felcsúti Hotel Pancho üzemeltetését

Új leányvállalatot alapított a Hunguest Zrt. a felcsúti Hotel Pancho üzemeltetésére, miközben 2026 őszén befejezi a kőszegi Hotel Benedict működtetését - derül ki a Hunguest anyavállalataként az Opus Global közleményében.

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Új leányvállalatba szervezi ki az Opus a felcsúti Hotel Pancho üzemeltetését
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Mínuszok az amerikai tőzsdén

Ahogy arra a határidős indexek állása alapján számítani lehetett, eséssel kezdik a kereskedést az amerikai tőzsdék:

  • a Dow 0,3 százalékot
  • az S&P 500 0,8 százalékot
  • a Nasdaq 1,3 százalékot esett.
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Közzétette a Microsoft, hogy tartaná kordában mesterséges intelligenciáját

A Microsoft hétfőn nyilvánosságra hozta a mesterséges intelligenciára vonatkozó magatartási kódexének tervezetét, amellyel a jövőbeli, nagy képességű AI-rendszerek emberi felügyelet alatt tartását kívánja biztosítani. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Közzétette a Microsoft, hogy tartaná kordában mesterséges intelligenciáját
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Komolyabb esésben az OTP

Mínuszban áll a kereskedés félidejénél a magyar tőzsde, a blue chipek közül az OTP húzza le leginkább az indexet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Komolyabb esésben az OTP
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Átvészeli a bikapiac a Fed-kamatemelést? Megszólaltak az elemzők

A Wall Street vezető stratégái továbbra is bíznak a részvénypiac erejében. A Goldman Sachs, a Morgan Stanley és a JPMorgan elemzői szerint a várható amerikai kamatemelés legfeljebb átmeneti visszaesést okozhat, a bikapiac alapjai azonban szilárdak maradnak - írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Átvészeli a bikapiac a Fed-kamatemelést? Megszólaltak az elemzők
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Többnyire esés az európai tőzsdéken

A brit tőzsde kivételével esnek az európi piacok, a DAX 0,7 százalékkal került lejjebb, a CAC-40 0,8 százalékot esett, a Stoxx600 pedig 0,3 százalékos mínuszban áll.

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Eurókötvény kibocsátását tervezi a Mol

A Mol legfeljebb 500 millió euró értékű kötvénykibocsátást tervez, amelynek előkészítésére hazai és nemzetközi nagybankokat bízott meg a befektetői találkozók megszervezésével - derül ki a BÉT-en publikált közleményből. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Eurókötvény kibocsátását tervezi a Mol
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Kis mínuszban a magyar tőzsde

Enyhén negatív a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékos mínuszban áll. A blue chipek közül a Mol és az OTP esik, míg a Richter és a Telekom emelkedik a ma reggeli kereskedésben.

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A nap legjobban teljesítő részvénye ma a 4iG, amely az idén látott masszív esés után felfelé korrigál, 7 százalékos pluszban a papír átlag alatti forgalommal. A hétvégén a cég a Budapesti Értéktőzsde oldalán közleményben reagált a Partizán 2026. szeptember 11-én megjelent interjújára.

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A vállalati hírek közül kiemelhető, hogy az O3 Partners közzétette első féléves számait, amelyben szép növekedésről és eredményről számolt be a cég. A vállalat közleményéből az is kiderül, hogy célba vette a BÉT Standard kategóriáját a cég.

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Négyszereződő bevétel és jelentős eredmény - Jöhet a tőzsdei szintlépés az O3 Partnersnél

Négyszeresére növelte bevételét és 1,45 millió eurós adózott eredménnyel zárta 2026 első félévét a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett O3 Partners. A vállalat nyeresége a korábbi időszakokkal ellentétben immár nem a befektetések átértékeléséből, hanem tényleges osztalék- és díjbevételekből származott. A társaság emellett sikeres tőkebevonást zárt, saját alapkezelői struktúrát épített ki Hollandiában, és döntött a magyar tőzsde Standard kategóriájába történő átlépésről is - derül ki a cég közleményéből. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Négyszereződő bevétel és jelentős eredmény - Jöhet a tőzsdei szintlépés az O3 Partnersnél
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Újra emelkedik az olajár

A hétfői kereskedésben újra emelkedik az olajár, miután Szaúd-Arábia lezárta pénteken a kulcsfontosságú Kelet-Nyugat vezetéket, amely a Hormuzi-szoros megkerülésével szállított olajat. A vezetéket több dróntámadás is érte múlt héten. Azt nem közölte Szaúd-Arábia, hogy a napi 7 millió hordós kapacitású vezeték meddig lesz leállítva.

A hírre ma újra emelkedik az olajár, a WTI és a brent is több mint 3 százalékot drágult, a brent 108 dollár közelében jár.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Világszerte esnek az AI-részvények

Az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei a mesterséges intelligencia fejlesztésének lassítására szólított fel, amelynek hatására hétfőn világszerte esnek a szektorhoz kapcsolódó részvények árfolyamai. Az eladási hullám Ázsiától Európáig éreztette a hatását - írta a CNBC.

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Világszerte esnek az AI-részvények
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Nagy esésben a Nasdaq

Az amerikai határidős indexek jelentősebb mínuszt mutatnak, különösen

a Nasdaq futures, amely már 1,5 százalékos mínuszban áll.

A Dow 0,2 százalékos, míg az S&P 500 0,7 százalékos csökkenéssel nyithat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Nevet változtat a Novo Nordisk

A dán Novo Nordisk bejelentette, hogy a nevét "Novo" megnevezésre rövidíti, és átfogó márkamegújítást hajt végre, miközben az elhízás elleni gyógyszerek piacán igyekszik visszaszerezni pozícióit fő riválisával, az Eli Lillyvel szemben - közölte a CNBC.

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Nevet változtat a Novo Nordisk
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Vegyes nyitás Európában

Vegyes mozgásokkal kezdődik a hét az irányadó európai tőzsdéken, a DAX és a CAC-40 esik, míg az FTSE-100 kissé emelkedik.

Az olajár ismételt emelkedése nyomást gyakorol a tőzsdékre, emellett a mesterséges intelligencia biztonságával kapcsolatos kérdőjelek sem kedveznek a technológia szektort övező hangulatnak ma reggel. A héten pedig jön a Fed kamatdöntése, így ez is óvatosságra inti a befektetőket.

  • A DAX 0,1 százalékot esett
  • A CAC-40 0,3 százalékkal került lejjebb
  • Az FTSE-100 0,5 százalékot emelkedett.
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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Vegyes elmozdulással indítják a napot az európai tőzsdék, a BUX sem mozdul jelentősebbet a nyitást követő percekben.

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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
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Veszélyes játékot játszik az OpenAI egyik legnagyobb befektetője, óriásit bukhatnak a mesterséges intelligencián

A SoftBank részvényei több mint 13 százalékot zuhantak hétfőn Tokióban, ami csaknem három hónapja a legnagyobb napi esésnek számít. A mélyrepülés hátterében az áll, hogy az Anthropic és az OpenAI vezetői biztonsági okokból a mesterségesintelligencia-fejlesztés lassítására szólítottak fel. A figyelmeztetés tovább fokozta az aggodalmakat a japán technológiai befektető óriás körül, amely egyre nagyobb adósságot halmoz fel az AI-szektorra tett fogadásai finanszírozására - írja a Bloomberg.

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Veszélyes játékot játszik az OpenAI egyik legnagyobb befektetője, óriásit bukhatnak a mesterséges intelligencián
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Súlyos fertőzést okozhat a Shein terméke, azonnali visszahívást rendeltek el

Jelentősen esett a Shein részvényárfolyama a hongkongi tőzsdén, miután Ausztráliában és Új-Zélandon bakteriális szennyeződés miatt vissza kellett hívni a cég egyik kontaktlencséjét - írta a CNBC.

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Súlyos fertőzést okozhat a Shein terméke, azonnali visszahívást rendeltek el
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,9 százalékot esett, a Hang Seng 0,4 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,2 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,2 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,5 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1,3 százalékot eshet.
  • A technológiai papírok kerülhetnek ma nyomás alá, ahogy a Nasdaq futures alulteljesítéséből is látszik, ennek oka, hogy a hétvégén Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója esszéjében arra szólította fel az AI-ipart, hogy lassítsa a legfejlettebb modellek fejlesztését, és egy hárompontos biztonsági tervet vázolt fel. 
  • Az olajár ma emelkedik, a brent és a WTI is 2 százalék feletti pluszban áll.

Mi várható makro fronton?

A hét meglehetősen csendesen indul, ma mindössze a magyar építőipar és az MNB előzetes statisztikai mérlege jelenik meg, de várhatóan ezek sem hoznak komoly piaci reakciót.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 83 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 27 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 76,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 573,29 1,0% -1,6% -2,3% 9,4% 14,0% 51,9%
S&P 500 7 656,98 0,9% -0,8% -0,9% 11,9% 16,2% 71,7%
Nasdaq 29 368,44 0,9% -0,6% -0,5% 16,3% 22,4% 90,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 011,34 -1,9% -1,6% -4,4% 27,2% 44,3% 110,7%
Hang Seng 24 805,63 -0,6% -3,3% -3,3% -3,2% -4,9% -5,3%
CSI 300 4 510,16 -0,8% -0,8% -3,3% -2,6% -0,8% -10,0%
Európai részvényindexek              
DAX 25 568,56 0,8% -1,8% -3,1% 4,4% 7,9% 63,8%
CAC 8 179,77 0,8% -1,2% -6,1% 0,4% 4,6% 22,7%
FTSE 10 650,44 0,4% -1,7% -1,8% 7,2% 14,6% 51,5%
FTSE MIB 52 512,03 1,4% 0,8% -2,2% 16,8% 23,8% 104,4%
IBEX 19 838,5 0,9% -1,1% -1,9% 14,6% 29,5% 128,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 152 518,3 2,1% 3,2% 1,7% 37,4% 49,1% 189,1%
ATX 6 885,23 0,2% 0,4% 3,2% 29,3% 48,2% 90,7%
PX 2 784,39 -0,6% -1,0% 0,8% 3,7% 21,4% 116,8%
Magyar blue chipek              
OTP 47 000 2,4% 4,6% 1,9% 33,9% 58,8% 151,3%
Mol 5 380 3,9% 8,6% 11,1% 83,0% 85,0% 124,2%
Richter 12 530 0,3% -2,3% -3,9% 27,0% 23,3% 45,9%
Magyar Telekom 2 548 0,7% -2,9% -2,7% 42,2% 36,4% 487,1%
Nyersanyagok              
WTI 101,27 -2,2% 9,3% 19,5% 76,9% 61,5% 45,1%
Brent 107,63 0,0% 11,7% 21,0% 76,9% 62,1% 47,4%
Arany 4 362,6 0,1% -1,8% -0,7% 0,9% 20,1% 143,1%
Devizák              
EURHUF 363,2500 -0,4% 0,1% -0,4% -5,4% -7,3% 3,8%
USDHUF 312,7556 -0,2% 0,1% -1,0% -4,3% -6,4% 5,8%
GBPHUF 423,7949 -0,4% 0,5% -0,8% -3,8% -6,4% 3,4%
EURUSD 1,1615 -0,1% 0,0% 0,6% -1,1% -1,0% -1,9%
USDJPY 153,8900 0,0% -1,4% -3,4% -1,8% 4,6% 40,1%
GBPUSD 1,3530 0,0% 0,1% 0,2% 0,6% -0,2% -2,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 77 212,5 0,9% -3,1% 21,5% -13,0% -33,2% 72,1%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,46 0,0% 4,5% 10,6% 20,8% 32,4% -1 138,4%
10 éves magyar állampapírhozam 5,67 0,0% 3,6% 3,1% -17,5% -20,6% 81,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

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Megint megsoroznak minket a jegybankok – Mire kell figyelni a befektetőknek?

Az Európai Központi Bank (EKB) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közé ékelődik a héten az amerikai, a brit és a japán jegybankok kulcsfontosságú döntése. Vagyis megint érdemes lesz résen lenni a befektetőknek, hiszen a geopolitikai hírek mellett a jegybankok kommunikációja is tartogathat meglepetéseket a fokozódó inflációs kockázatok miatt.

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Megint megsoroznak minket a jegybankok – Mire kell figyelni a befektetőknek?
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Összefogtak a tech-óriások: tényleg fékezhetik az AI-fejlesztéseket?

Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója esszéjében arra szólította fel az MI-ipart, hogy lassítsa a legfejlettebb modellek fejlesztését, és egy hárompontos biztonsági tervet vázolt fel. A javaslatot Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind) és Elon Musk is támogatta, bár a kezdeményezés legfőbb dilemmája, hogy a rivális hatalmak – elsősorban Kína – csatlakoznak-e a lassításhoz. Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak meg kell őriznie technológiai lépéselőnyét, és a veszélyeket csak "negatív erők" fújják fel. A biztonsági vita kritikus időszakban zajlik: az iparágat szabályozási nyomás, lakossági ellenérzések és a hatalmas MI-beruházások megtérülésével kapcsolatos piaci bizonytalanság egyaránt terheli.

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Összefogtak a tech-óriások: tényleg fékezhetik az AI-fejlesztéseket?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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