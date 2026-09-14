Majdnem ledolgozta Amerika a nagy esést

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Majdnem eltűnt az esés
A nap végén megint kicsit visszaestek az amerikai részvényindexek, pedig a kereskedés közben már nem sok hiányzott, hogy ledolgozzák a nyitáskor összeszedett mínuszokat. Végül a Dow 0,3%-os eséssel zárt, az S&P-500 fél százalékkal, a Nasdaq pedig 0,6%-kal került lejjebb a pénteki záráshoz képest.
Lassan elolvadnak a mínuszok Amerikában
Lassan kezdenek talpra állni a vezető amerikai részvényindexek, melyek fokozatosan dolgozzák le a nyitáskor összeszedett jelentős esésüket. Most a Dow Jones már csak 0,15%-os mínuszban áll, az S&P-500 0,2%-kal van pénteki záróértéke alatt, míg a Nasdaq 0,1 százalékos gyengülést mutat.
Amerikában is maradt a mínusz
A vezető amerikai részvényindexek is gyengülnek a kereskedés félidejéhez közeledve. A Dow Jones 0,2%-os mínuszban van, az S&P-500 0,4%-kal áll pénteki záróértéke alatt, míg a Nasdaq fél százalékos mínuszt mutat. Ebből is látszik, hogy elsősorban a technológiai szektor, azon belül is az AI-részvények mozgatják a piacot az iparági aggodalmak miatt. Az utóbbi hónapok favoritjai közül az Nvidia árfolyama 3%-kal került lejjebb, a Broadcom 4,3%-os gyengülésben van, míg az AMD és az Intel több mint 5%-ot buktak.
Mínuszos zárás a magyar tőzsdén
Elromlott a hangulat a nemzetközi tőzsdéken, eséssel zárta a hétfői kereskedést a BUX index is. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Trump szerint beteg összeesküvés zajlik a mesterséges intelligencia ellen
Donald Trump amerikai elnök hétfőn határozottan elutasította a mesterséges intelligencia szigorúbb szabályozását célzó, egyre hangosabb követeléseket, egyúttal élesen bírálta az Anthropic vezérigazgatóját, Dario Amodeit, aki korábban az AI-fejlesztések lassítását sürgette - közölte a CNBC.
Ez egyre csúnyább: kritikus szintet ér el az USA adósságának finanszírozási költsége
Utoljára 2023-ban volt olyan magas szinten, 5% felett a 10 éves amerikai kötvényhozam, mint ma.
Kapaszkodik vissza kissé a Nasdaq
Kissé javul a hangulat az amerikai tőzsdén, de továbbra is a pénteki záróértékek alatt tartózkodnak az irányadó indexek, a Dow 0,2 százalékot, az S&P 500 0,5 százalékot, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot esett.
Új leányvállalatba szervezi ki az Opus a felcsúti Hotel Pancho üzemeltetését
Új leányvállalatot alapított a Hunguest Zrt. a felcsúti Hotel Pancho üzemeltetésére, miközben 2026 őszén befejezi a kőszegi Hotel Benedict működtetését - derül ki a Hunguest anyavállalataként az Opus Global közleményében.
Mínuszok az amerikai tőzsdén
Ahogy arra a határidős indexek állása alapján számítani lehetett, eséssel kezdik a kereskedést az amerikai tőzsdék:
- a Dow 0,3 százalékot
- az S&P 500 0,8 százalékot
- a Nasdaq 1,3 százalékot esett.
Közzétette a Microsoft, hogy tartaná kordában mesterséges intelligenciáját
A Microsoft hétfőn nyilvánosságra hozta a mesterséges intelligenciára vonatkozó magatartási kódexének tervezetét, amellyel a jövőbeli, nagy képességű AI-rendszerek emberi felügyelet alatt tartását kívánja biztosítani. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Komolyabb esésben az OTP
Mínuszban áll a kereskedés félidejénél a magyar tőzsde, a blue chipek közül az OTP húzza le leginkább az indexet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Átvészeli a bikapiac a Fed-kamatemelést? Megszólaltak az elemzők
A Wall Street vezető stratégái továbbra is bíznak a részvénypiac erejében. A Goldman Sachs, a Morgan Stanley és a JPMorgan elemzői szerint a várható amerikai kamatemelés legfeljebb átmeneti visszaesést okozhat, a bikapiac alapjai azonban szilárdak maradnak - írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Többnyire esés az európai tőzsdéken
A brit tőzsde kivételével esnek az európi piacok, a DAX 0,7 százalékkal került lejjebb, a CAC-40 0,8 százalékot esett, a Stoxx600 pedig 0,3 százalékos mínuszban áll.
Eurókötvény kibocsátását tervezi a Mol
A Mol legfeljebb 500 millió euró értékű kötvénykibocsátást tervez, amelynek előkészítésére hazai és nemzetközi nagybankokat bízott meg a befektetői találkozók megszervezésével - derül ki a BÉT-en publikált közleményből. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Kis mínuszban a magyar tőzsde
Enyhén negatív a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékos mínuszban áll. A blue chipek közül a Mol és az OTP esik, míg a Richter és a Telekom emelkedik a ma reggeli kereskedésben.
A nap legjobban teljesítő részvénye ma a 4iG, amely az idén látott masszív esés után felfelé korrigál, 7 százalékos pluszban a papír átlag alatti forgalommal. A hétvégén a cég a Budapesti Értéktőzsde oldalán közleményben reagált a Partizán 2026. szeptember 11-én megjelent interjújára.
A vállalati hírek közül kiemelhető, hogy az O3 Partners közzétette első féléves számait, amelyben szép növekedésről és eredményről számolt be a cég. A vállalat közleményéből az is kiderül, hogy célba vette a BÉT Standard kategóriáját a cég.
Négyszereződő bevétel és jelentős eredmény - Jöhet a tőzsdei szintlépés az O3 Partnersnél
Négyszeresére növelte bevételét és 1,45 millió eurós adózott eredménnyel zárta 2026 első félévét a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett O3 Partners. A vállalat nyeresége a korábbi időszakokkal ellentétben immár nem a befektetések átértékeléséből, hanem tényleges osztalék- és díjbevételekből származott. A társaság emellett sikeres tőkebevonást zárt, saját alapkezelői struktúrát épített ki Hollandiában, és döntött a magyar tőzsde Standard kategóriájába történő átlépésről is - derül ki a cég közleményéből. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Újra emelkedik az olajár
A hétfői kereskedésben újra emelkedik az olajár, miután Szaúd-Arábia lezárta pénteken a kulcsfontosságú Kelet-Nyugat vezetéket, amely a Hormuzi-szoros megkerülésével szállított olajat. A vezetéket több dróntámadás is érte múlt héten. Azt nem közölte Szaúd-Arábia, hogy a napi 7 millió hordós kapacitású vezeték meddig lesz leállítva.
A hírre ma újra emelkedik az olajár, a WTI és a brent is több mint 3 százalékot drágult, a brent 108 dollár közelében jár.
Világszerte esnek az AI-részvények
Az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei a mesterséges intelligencia fejlesztésének lassítására szólított fel, amelynek hatására hétfőn világszerte esnek a szektorhoz kapcsolódó részvények árfolyamai. Az eladási hullám Ázsiától Európáig éreztette a hatását - írta a CNBC.
Nagy esésben a Nasdaq
Az amerikai határidős indexek jelentősebb mínuszt mutatnak, különösen
a Nasdaq futures, amely már 1,5 százalékos mínuszban áll.
A Dow 0,2 százalékos, míg az S&P 500 0,7 százalékos csökkenéssel nyithat.
Nevet változtat a Novo Nordisk
A dán Novo Nordisk bejelentette, hogy a nevét "Novo" megnevezésre rövidíti, és átfogó márkamegújítást hajt végre, miközben az elhízás elleni gyógyszerek piacán igyekszik visszaszerezni pozícióit fő riválisával, az Eli Lillyvel szemben - közölte a CNBC.
Vegyes nyitás Európában
Vegyes mozgásokkal kezdődik a hét az irányadó európai tőzsdéken, a DAX és a CAC-40 esik, míg az FTSE-100 kissé emelkedik.
Az olajár ismételt emelkedése nyomást gyakorol a tőzsdékre, emellett a mesterséges intelligencia biztonságával kapcsolatos kérdőjelek sem kedveznek a technológia szektort övező hangulatnak ma reggel. A héten pedig jön a Fed kamatdöntése, így ez is óvatosságra inti a befektetőket.
- A DAX 0,1 százalékot esett
- A CAC-40 0,3 százalékkal került lejjebb
- Az FTSE-100 0,5 százalékot emelkedett.
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Vegyes elmozdulással indítják a napot az európai tőzsdék, a BUX sem mozdul jelentősebbet a nyitást követő percekben.
Veszélyes játékot játszik az OpenAI egyik legnagyobb befektetője, óriásit bukhatnak a mesterséges intelligencián
A SoftBank részvényei több mint 13 százalékot zuhantak hétfőn Tokióban, ami csaknem három hónapja a legnagyobb napi esésnek számít. A mélyrepülés hátterében az áll, hogy az Anthropic és az OpenAI vezetői biztonsági okokból a mesterségesintelligencia-fejlesztés lassítására szólítottak fel. A figyelmeztetés tovább fokozta az aggodalmakat a japán technológiai befektető óriás körül, amely egyre nagyobb adósságot halmoz fel az AI-szektorra tett fogadásai finanszírozására - írja a Bloomberg.
Súlyos fertőzést okozhat a Shein terméke, azonnali visszahívást rendeltek el
Jelentősen esett a Shein részvényárfolyama a hongkongi tőzsdén, miután Ausztráliában és Új-Zélandon bakteriális szennyeződés miatt vissza kellett hívni a cég egyik kontaktlencséjét - írta a CNBC.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,9 százalékot esett, a Hang Seng 0,4 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,2 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,2 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,5 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1,3 százalékot eshet.
- A technológiai papírok kerülhetnek ma nyomás alá, ahogy a Nasdaq futures alulteljesítéséből is látszik, ennek oka, hogy a hétvégén Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója esszéjében arra szólította fel az AI-ipart, hogy lassítsa a legfejlettebb modellek fejlesztését, és egy hárompontos biztonsági tervet vázolt fel.
- Az olajár ma emelkedik, a brent és a WTI is 2 százalék feletti pluszban áll.
Mi várható makro fronton?
A hét meglehetősen csendesen indul, ma mindössze a magyar építőipar és az MNB előzetes statisztikai mérlege jelenik meg, de várhatóan ezek sem hoznak komoly piaci reakciót.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 83 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 27 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 76,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 573,29
|1,0%
|-1,6%
|-2,3%
|9,4%
|14,0%
|51,9%
|S&P 500
|7 656,98
|0,9%
|-0,8%
|-0,9%
|11,9%
|16,2%
|71,7%
|Nasdaq
|29 368,44
|0,9%
|-0,6%
|-0,5%
|16,3%
|22,4%
|90,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 011,34
|-1,9%
|-1,6%
|-4,4%
|27,2%
|44,3%
|110,7%
|Hang Seng
|24 805,63
|-0,6%
|-3,3%
|-3,3%
|-3,2%
|-4,9%
|-5,3%
|CSI 300
|4 510,16
|-0,8%
|-0,8%
|-3,3%
|-2,6%
|-0,8%
|-10,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 568,56
|0,8%
|-1,8%
|-3,1%
|4,4%
|7,9%
|63,8%
|CAC
|8 179,77
|0,8%
|-1,2%
|-6,1%
|0,4%
|4,6%
|22,7%
|FTSE
|10 650,44
|0,4%
|-1,7%
|-1,8%
|7,2%
|14,6%
|51,5%
|FTSE MIB
|52 512,03
|1,4%
|0,8%
|-2,2%
|16,8%
|23,8%
|104,4%
|IBEX
|19 838,5
|0,9%
|-1,1%
|-1,9%
|14,6%
|29,5%
|128,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|152 518,3
|2,1%
|3,2%
|1,7%
|37,4%
|49,1%
|189,1%
|ATX
|6 885,23
|0,2%
|0,4%
|3,2%
|29,3%
|48,2%
|90,7%
|PX
|2 784,39
|-0,6%
|-1,0%
|0,8%
|3,7%
|21,4%
|116,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|47 000
|2,4%
|4,6%
|1,9%
|33,9%
|58,8%
|151,3%
|Mol
|5 380
|3,9%
|8,6%
|11,1%
|83,0%
|85,0%
|124,2%
|Richter
|12 530
|0,3%
|-2,3%
|-3,9%
|27,0%
|23,3%
|45,9%
|Magyar Telekom
|2 548
|0,7%
|-2,9%
|-2,7%
|42,2%
|36,4%
|487,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|101,27
|-2,2%
|9,3%
|19,5%
|76,9%
|61,5%
|45,1%
|Brent
|107,63
|0,0%
|11,7%
|21,0%
|76,9%
|62,1%
|47,4%
|Arany
|4 362,6
|0,1%
|-1,8%
|-0,7%
|0,9%
|20,1%
|143,1%
|Devizák
|EURHUF
|363,2500
|-0,4%
|0,1%
|-0,4%
|-5,4%
|-7,3%
|3,8%
|USDHUF
|312,7556
|-0,2%
|0,1%
|-1,0%
|-4,3%
|-6,4%
|5,8%
|GBPHUF
|423,7949
|-0,4%
|0,5%
|-0,8%
|-3,8%
|-6,4%
|3,4%
|EURUSD
|1,1615
|-0,1%
|0,0%
|0,6%
|-1,1%
|-1,0%
|-1,9%
|USDJPY
|153,8900
|0,0%
|-1,4%
|-3,4%
|-1,8%
|4,6%
|40,1%
|GBPUSD
|1,3530
|0,0%
|0,1%
|0,2%
|0,6%
|-0,2%
|-2,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 212,5
|0,9%
|-3,1%
|21,5%
|-13,0%
|-33,2%
|72,1%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,46
|0,0%
|4,5%
|10,6%
|20,8%
|32,4%
|-1 138,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,67
|0,0%
|3,6%
|3,1%
|-17,5%
|-20,6%
|81,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
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