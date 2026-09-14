25°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megszűnhet a Magyarországon is népszerű streamingszolgáltatás
Üzlet

Megszűnhet a Magyarországon is népszerű streamingszolgáltatás

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Comcast NBC és a Paramount Skydance a közös európai streamingplatformjuk, a SkyShowtime lehetséges bezárását mérlegeli – derült ki a Reuters által ismertetett, hétfőn nyilvánosságra került levélből.

A SkyShowtime igazgatótanácsa hétfőn levélben tájékoztatta Monty Sarhan vezérigazgatót, hogy

stratégiai lehetőségeket vizsgálnak a vállalkozás jövőjével kapcsolatban, beleértve a szolgáltatás megszüntetését is.

A döntést a kiélezett piaci versenyre és a kihívásokkal teli üzleti környezetre hivatkozva indokolták.

A 2022-ben indult SkyShowtime jelenleg 22 európai piacon érhető el, köztük Spanyolországban, Portugáliában, Dániában és Svédországban. A platform a két anyavállalat, a Comcast NBC és a Paramount Skydance közös vállalataként működik, és az általuk gyártott sorozatokat, filmeket kínálja az európai előfizetőknek. A SkyShowtime Magyarországon is jelen van, így a hazai előfizetőket is érinti a lépés.

Még több Üzlet

Fizetős funkciókat indít a Facebook, az Instagram és a WhatsApp

Sorsdöntő csúcstalálkozó jön: Trump a keleti szuperhatalom vezetőjével tárgyal a mesterséges intelligenciáról

Veszélyes kémszoftver terjed a népszerű üzenetküldőkön, kiadták a figyelmeztetést

Sarhan az igazgatótanács levelét saját közleményével együtt továbbította a dolgozóknak. "Tudom, hogy ez a hír bizonytalanságot kelt, és amíg kidolgozzuk a következő lépéseket, a vezetőség és az én elsődleges feladatom az, hogy mellettetek álljunk és támogassunk benneteket" – írta a vezérigazgató a munkatársaknak küldött üzenetében.

A fejleményről elsőként a The Hollywood Reporter és a Bloomberg News számolt be.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
105 dollár felett az olajár - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility