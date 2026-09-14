Megszűnhet a Magyarországon is népszerű streamingszolgáltatás

A Comcast NBC és a Paramount Skydance a közös európai streamingplatformjuk, a SkyShowtime lehetséges bezárását mérlegeli – derült ki a Reuters által ismertetett, hétfőn nyilvánosságra került levélből.

A SkyShowtime igazgatótanácsa hétfőn levélben tájékoztatta Monty Sarhan vezérigazgatót, hogy

stratégiai lehetőségeket vizsgálnak a vállalkozás jövőjével kapcsolatban, beleértve a szolgáltatás megszüntetését is.

A döntést a kiélezett piaci versenyre és a kihívásokkal teli üzleti környezetre hivatkozva indokolták.

A 2022-ben indult SkyShowtime jelenleg 22 európai piacon érhető el, köztük Spanyolországban, Portugáliában, Dániában és Svédországban. A platform a két anyavállalat, a Comcast NBC és a Paramount Skydance közös vállalataként működik, és az általuk gyártott sorozatokat, filmeket kínálja az európai előfizetőknek. A SkyShowtime Magyarországon is jelen van, így a hazai előfizetőket is érinti a lépés.

Sarhan az igazgatótanács levelét saját közleményével együtt továbbította a dolgozóknak. "Tudom, hogy ez a hír bizonytalanságot kelt, és amíg kidolgozzuk a következő lépéseket, a vezetőség és az én elsődleges feladatom az, hogy mellettetek álljunk és támogassunk benneteket" – írta a vezérigazgató a munkatársaknak küldött üzenetében.

A fejleményről elsőként a The Hollywood Reporter és a Bloomberg News számolt be.

Forrás: Reuters

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