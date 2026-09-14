Megugrott az MVM nyeresége, hatalmas profit jött össze fél év alatt

Az MVM csoport 2026 első félévében 282 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami több mint negyedével haladja meg az egy évvel korábbi értéket, miközben a konszolidált árbevétel csak 1,9 százalékkal nőtt. A profitbővülést a jelentősen olcsóbb földgázbeszerzés, a nagykereskedelmi üzletág közel megháromszorozódó EBITDA-ja és a kisebb nyereségadó-ráfordítás együttesen hajtotta. Az állami tulajdonos a 2025-ös üzleti évre 207,5 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá, a csoport pedig az első félévben 184,3 milliárd forintot fordított beruházásokra, köztük energiatárolók gyors kiépítésére. A féléves beszámoló ugyanakkor még nem tartalmazza a paksi atomerőmű nyári, alacsony dunai vízállás miatti termeléskiesésének pénzügyi hatását.

A jelentés szerint az MVM konszolidált árbevétele 2014,8 milliárdról 2053,6 milliárd forintra nőtt. Ez mindössze 1,9 százalékos bővülés, miközben az adózott eredmény több mint negyedével emelkedett. A különbséget a költségek és az adóráfordítások alakulása magyarázza.

A földgázbeszerzés csoportszintű költsége 211,8 milliárd forinttal csökkent, noha az MVM több gázt vásárolt, mint egy évvel korábban. A megtakarítást döntően az alacsonyabb beszerzési egységárak okozták. Ezzel szemben az áramvásárlás költsége a nagyobb mennyiség miatt 85,6 milliárd forinttal emelkedett, a személyi jellegű ráfordítások pedig 19,8 milliárddal nőttek.

Az egyéb működési bevételek 56,7 milliárd forinttal, 515,9 milliárdra mérséklődtek, elsősorban a kisebb rezsivédelmi támogatás miatt. Így az összes működési bevétel enyhén csökkent, a működési ráfordítások azonban ennél nagyobb mértékben estek. Az adózás, kamatok és értékcsökkenés előtti eredmény, vagyis

az EBITDA 8,6 százalékkal, a működési eredmény 8,9 százalékkal nőtt.

A nettó profit 60,5 milliárd forintos növekedéséből 26,1 milliárdot, vagyis több mint kétötödöt a kisebb nyereségadó-ráfordítás magyaráz. Az adózás előtti eredmény 11,1 százalékkal emelkedett, miközben a nyereségadó-ráfordítás 88,3 milliárdról 62,2 milliárd forintra esett.

A jelentés ezt főként az energiaellátók jövedelemadó-elszámolásának, a halasztott adónak és a külföldi nyereségadóknak az alacsonyabb összegével magyarázza. Ez nem jelenti valamennyi adóteher csökkenését: a működési ráfordítások között szereplő extraprofitadó például 7,8 milliárd forinttal nőtt.

A nagykereskedelem húzta az eredményt

A nagykereskedelmi üzletág EBITDA-ja csaknem megháromszorozódott, az egy évvel korábbi 56,4 milliárdról 166,1 milliárd forintra nőtt. Ezzel ez az üzletág adta a legnagyobb hozzájárulást a csoport EBITDA-jához.

Az értékesített villamos energia mennyisége 11, a földgázé 8 százalékkal bővült, miközben a nagykereskedelmi gázbeszerzés költsége jelentősen csökkent.

A kiskereskedelemben és az ügyfélmegoldásoknál éppen ellenkező folyamat látszott: az EBITDA 140,7 milliárdról 74,6 milliárd forintra, közel 47 százalékkal esett. A romlásban a magasabb gázbeszerzési költségek és az energiahatékonysági kötelezettségek teljesítésének növekvő költségei is szerepet játszottak.

Az infrastruktúra üzletág 140,7 milliárd forintos EBITDA-ja 7,1 százalékos javulást jelentett. A termelési üzletág eredménye ezen a soron 40,5 százalékkal, 59,6 milliárdra nőtt, ebben azonban erős bázishatás volt: 2025 első félévét még 26,5 milliárd forintos, a naperőművekhez kapcsolódó értékvesztés terhelte. A termelt villamos energia mennyisége eközben közel 2 százalékkal csökkent.

Több mint 400 milliárd forint rezsitámogatás

Az MVM az első félév eredményében 437,8 milliárd forint rezsivédelmi támogatást számolt el bevételként. A jelentés szerint a támogatás összege elsősorban a kedvezőbben alakuló beszerzési költségek miatt mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

A ténylegesen folyósított rezsivédelmi támogatás ugyanebben a hat hónapban 407,7 milliárd forint volt.

A két szám eltérő mutató: az egyik az időszakra elszámolt bevétel, a másik a beérkezett pénzösszeg.

A támogatás a szabályozott energiaellátáshoz kapcsolódó költségek ellentételezését szolgálja. A nagykereskedelmi beszámoló szerint az egyetemes szolgáltatás számára értékesített gáz beszerzési ára továbbra is meghaladta a szabályozott értékesítési árat, a különbséget rezsivédelmi támogatás kompenzálta. A csoport teljes nyeresége ugyanakkor az erőművek, a hálózatok, a kereskedelem és a külföldi érdekeltségek együttes eredményét tükrözi.

207,5 milliárdos osztalékból 76 milliárdot fizettek ki az idén

A 2025-ös év után 207,5 milliárd forint osztalékról döntött az állami tulajdonos április 29-én. Ez érdemben elmarad a 2024-es évhez kapcsolódó 339,5 milliárdos összegtől, amelynek tervezett kifizetéséről korábban beszámoltunk.

A mostani 207,5 milliárdból 131,5 milliárd forintot már a 2025 novemberében eldöntött osztalékelőlegként átutaltak. Az idei első félévben a fennmaradó 76 milliárd forintot fizették ki. Ez tehát a tavalyi évhez kapcsolódó osztalék rendezése, a most bemutatott 2026-os féléves profit felosztásáról a jelentés nem közöl döntést.

Gyorsan bővültek a tárolók, csökkent a hitelállomány

A csoport 184,3 milliárd forint beruházást valósított meg az első félévben, 10,9 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A fejlesztések között hálózati beruházások, gázerőművi projektek, energiatárolók és a Paksi Atomerőmű további üzemidő-hosszabbításának előkészítése is szerepelt.

A termelői társaságok 105 megawatt energiatárolói teljesítménnyel rendelkeztek, ebből 98 megawatt az idei első félévben létesült. Vagyis az üzletág tárolói állományának döntő része néhány hónap alatt épült ki.

A működésből származó nettó pénzbeáramlás 204,0 milliárdról 335,8 milliárd forintra nőtt. A rövid és hosszú lejáratú hitelek együttes állománya a 2025 végi 1561,9 milliárdról június végére 1405,2 milliárd forintra csökkent. A teljes kötelezettségállomány ugyanakkor 3673,0 milliárdról 3739,4 milliárdra emelkedett, tehát a hitelállomány csökkenéséből nem következik valamennyi kötelezettség mérséklődése.

A június 30-ával záruló félév eredménye még nem mutatja a július–augusztusi paksi termeléskiesés pénzügyi hatását. A jelentés a beszámolási időszak utáni események között ismerteti, hogy a Duna kritikusan alacsony vízállása miatt az atomerőmű nyáron jelentős visszaterhelésekre és blokkleállításokra kényszerült.

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