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Mínuszos zárás a magyar tőzsdén
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Mínuszos zárás a magyar tőzsdén

Portfolio
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Elromlott a hangulat a nemzetközi tőzsdéken, eséssel zárta a hétfői kereskedést a BUX index is.

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Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 0,5 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Mol árfolyama 0,3 százalékos mínuszban áll, míg

az OTP árfolyama 1,2 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a MBH JZB papírjai álltak, amelyek árfolyama 5 százalékkal került lejjebb, a Duna House árfolyama pedig 2,9 százalékot esett.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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