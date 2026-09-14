Négyszereződő bevétel és jelentős eredmény - Jöhet a tőzsdei szintlépés az O3 Partnersnél

A társaság első féléves bevétele 2,91 millió euróra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Ebből a legjelentősebb tételt a befektetésekből származó, 2,64 millió eurós osztalék tette ki, míg az alapkezelési díjbevételek 320 ezer euróra nőttek. Az eredményt ezúttal nem a papíron jelentkező értéknövekedés, hanem a ténylegesen befolyó bevételek adták, sőt a pénzügyi eszközök valósérték-változása kismértékben még rontotta is az eredményt.

A saját tőke fél év alatt 19 százalékkal, 27,52 millió euróra nőtt, míg a kötelezettségek állománya ezzel párhuzamosan csökkent, így a tőke már a mérlegfőösszeg 92 százalékát teszi ki.

Az év első fele és a nyári hónapok a strukturális átalakításokról és a portfólióbővítésről szóltak. Az O3 Partners egy tőkeemelés során 30 százalékos részesedést szerzett a román Catalyst Advisory kockázati tőkealap-kezelőben, amelynek soron következő alapja jelentős intézményi tőkét kapott egy európai uniós program keretében. Ezen felül Hollandiában bejegyezték a vállalatcsoport saját alapkezelőjét, valamint első dedikált befektetési társaságát, amelybe a cégcsoport öt korábbi portfóliócégét szervezték át. Ezek működését a holland pénzügyi felügyelet augusztusban hivatalosan is nyilvántartásba vette. A társaság a hazai piacon is terjeszkedik, augusztus végén elvi megállapodást kötött a fenntarthatósági (impact) befektetésekre fókuszáló Impact Ventures Kockázati Tőkealap-kezelővel egy 10 százalékos kisebbségi részesedés megvásárlásáról.

A terjeszkedés és az új alapok elindításának finanszírozására a cég egy közösségi finanszírozási (crowdfunding) kampányt is indított, amelynek keretében 81 befektető összesen 1,07 millió euró friss tőkét jegyzett. A vállalat vezetése szerint a kiépített alapkezelői struktúra és a kiszámíthatóbb, osztalékokra épülő bevételi modell stabil alapot jelent a további működéshez. A következő időszak legfontosabb lépése a tőkepiaci szintlépés lesz,

a szeptember eleji közgyűlés döntése értelmében ugyanis a cég részvényeit átvezetik a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacáról a szigorúbb követelményeket támasztó Standard kategóriába.

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