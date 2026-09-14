22°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Négyszereződő bevétel és jelentős eredmény - Jöhet a tőzsdei szintlépés az O3 Partnersnél
Üzlet

Négyszereződő bevétel és jelentős eredmény - Jöhet a tőzsdei szintlépés az O3 Partnersnél

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Négyszeresére növelte bevételét és 1,45 millió eurós adózott eredménnyel zárta 2026 első félévét a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett O3 Partners. A vállalat nyeresége a korábbi időszakokkal ellentétben immár nem a befektetések átértékeléséből, hanem tényleges osztalék- és díjbevételekből származott. A társaság emellett sikeres tőkebevonást zárt, saját alapkezelői struktúrát épített ki Hollandiában, és döntött a magyar tőzsde Standard kategóriájába történő átlépésről is - derül ki a cég közleményéből.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

A társaság első féléves bevétele 2,91 millió euróra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Ebből a legjelentősebb tételt a befektetésekből származó, 2,64 millió eurós osztalék tette ki, míg az alapkezelési díjbevételek 320 ezer euróra nőttek. Az eredményt ezúttal nem a papíron jelentkező értéknövekedés, hanem a ténylegesen befolyó bevételek adták, sőt a pénzügyi eszközök valósérték-változása kismértékben még rontotta is az eredményt.

A saját tőke fél év alatt 19 százalékkal, 27,52 millió euróra nőtt, míg a kötelezettségek állománya ezzel párhuzamosan csökkent, így a tőke már a mérlegfőösszeg 92 százalékát teszi ki.

Az év első fele és a nyári hónapok a strukturális átalakításokról és a portfólióbővítésről szóltak. Az O3 Partners egy tőkeemelés során 30 százalékos részesedést szerzett a román Catalyst Advisory kockázati tőkealap-kezelőben, amelynek soron következő alapja jelentős intézményi tőkét kapott egy európai uniós program keretében. Ezen felül Hollandiában bejegyezték a vállalatcsoport saját alapkezelőjét, valamint első dedikált befektetési társaságát, amelybe a cégcsoport öt korábbi portfóliócégét szervezték át. Ezek működését a holland pénzügyi felügyelet augusztusban hivatalosan is nyilvántartásba vette. A társaság a hazai piacon is terjeszkedik, augusztus végén elvi megállapodást kötött a fenntarthatósági (impact) befektetésekre fókuszáló Impact Ventures Kockázati Tőkealap-kezelővel egy 10 százalékos kisebbségi részesedés megvásárlásáról.

A terjeszkedés és az új alapok elindításának finanszírozására a cég egy közösségi finanszírozási (crowdfunding) kampányt is indított, amelynek keretében 81 befektető összesen 1,07 millió euró friss tőkét jegyzett. A vállalat vezetése szerint a kiépített alapkezelői struktúra és a kiszámíthatóbb, osztalékokra épülő bevételi modell stabil alapot jelent a további működéshez. A következő időszak legfontosabb lépése a tőkepiaci szintlépés lesz,

Még több Üzlet

AI-aggodalmak irányítják a Wall Street hangulatát

Új kezekbe kerül a budapesti repülőtér irányítása

Mínuszos zárás a magyar tőzsdén

a szeptember eleji közgyűlés döntése értelmében ugyanis a cég részvényeit átvezetik a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacáról a szigorúbb követelményeket támasztó Standard kategóriába.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Még lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility