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Nevet változtat a Novo Nordisk
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Nevet változtat a Novo Nordisk

Portfolio
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A dán Novo Nordisk bejelentette, hogy a nevét "Novo" megnevezésre rövidíti, és átfogó márkamegújítást hajt végre, miközben az elhízás elleni gyógyszerek piacán igyekszik visszaszerezni pozícióit fő riválisával, az Eli Lillyvel szemben - közölte a CNBC.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

A gyógyszergyártó a változásokat egy új korszak kezdeteként jellemezte. A cég az utóbbi időben komoly versennyel és befektetői nyomással néz szembe, mivel az elhízás elleni készítmények piacán a második helyre szorult. A második negyedévben a piac 38,8 százalékát birtokolta, miközben a Lilly 60,9 százalékos részesedéssel uralta a szegmenst az IQVIA adatai szerint.

A nehézségek ellenére a Novo idén jelentős lendületet kapott a Wegovy tablettás változatának piacra dobásával, a készítmény ugyanis júniusig több mint hárommillió receptfelírást ért el, megelőzve a Lilly rivális fogyókúrás piruláját, a Foundayót.

Az új márkaidentitás központi üzenete a "Lasting Health Starts Now" (A tartós egészség most kezdődik) szlogen, amellyel a Novo azt kívánja hangsúlyozni, hogy a betegeknek a hosszú távú jóllétük érdekében azonnal cselekedniük kell. A cég szerint az átpozicionálás célja, hogy a tudományos áttöréseket közelebb vigye az emberek mindennapjaihoz, emellett erősítse a bizalmat a nyilvánosság és a piaci szereplők körében.

A Novo Nordisk elnevezés a társaság hivatalos jogi neve marad, amely az 1989-es fúzióra nyúlik vissza, amikor a Novo Terapeutisk Laboratorium és a Nordisk Insulinlaboratorium egyesült.

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novonordisk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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