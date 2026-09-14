Sam Altman szerint is kicsúszhat az irányítás az emberiség kezéből, vészharangot kongatnak a techvezérek

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Altman az Anthropicot irányító Dario Amodei és Elon Musk mellé állt, akik szintén a fejlesztési tempó mérséklése mellett érveltek. A hétvégén kirobbant AI-lassítási vitáról részletesen ebben a cikkünkben számoltunk be.

A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy az Anthropic egyik kutatója felmondott, majd nyilvánosan figyelmeztetett arra, hogy a technológia fejlesztői maguk is úgy vélik,

az MI az évtized végére mindannyiunkat megölhet.

Amodei egy terjedelmes esszében háromlépcsős tervet vázolt fel. Ennek lényege, hogy minden élvonalbeli AI-vállalat biztosítson külső auditorok számára alkalmazotti szintű hozzáférést a rendszereihez, a fejlesztőlaborok alakítsanak ki közös biztonsági szabványokat, emellett korlátozzák az ellenőrizetlen fejlődés ütemét. Altman az X platformon jelezte, hogy az OpenAI szintén elkötelezett a független értékelők bevonása mellett, és üdvözölne egy egységes szövetségi biztonsági keretrendszert.

Altman két olyan forgatókönyvet nevezett meg, amelyben a mesterséges intelligencia fejlődése kifejezetten rossz irányt vehet.

Az egyik lehetőség szerint az emberiség elveszíti az irányítást a jövő felett az MI javára ,

, a másik szerint pedig túl sok hatalom összpontosul egyetlen személy vagy vállalat kezében.

Hétfői bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lassítás nem jelent teljes leállást, a fejlődés ugyanis gyors volt és gyors is marad, de véleménye szerint semmilyen amerikai versenynyomás nem igazolhatja a felelőtlenséget.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap elutasította a figyelmeztetéseket, mondván, a lassítás szükségtelen, és veszélyeztetné az Egyesült Államok Kínával szembeni technológiai előnyét. A szektor részvényárfolyamai hétfőn esésnek indultak, miután a befektetők feldolgozták a cégvezetők nyilatkozatait. Altman emellett a Fortune-nak adott interjúban kizárta, hogy az OpenAI 2026-ban tőzsdére lépne.

A nemzetközi koordináció jelenti a legnagyobb kihívást. Amodei elismerte, hogy a legnehezebb dilemma az, mi történik, ha a rivális államok nem csatlakoznak a kezdeményezéshez. Kína élesen reagált a felvetésekre. A Global Times szerint Amodei javaslata a kínai fejlesztéseket próbálja fenyegetésként beállítani, míg a kínai külügyminisztérium rémisztgetésnek minősítette a vezérigazgatók nyilatkozatait.

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