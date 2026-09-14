Súlyos fertőzést okozhat a Shein terméke, azonnali visszahívást rendeltek el

Az új-zélandi Üzleti, Innovációs és Foglalkoztatási Minisztérium pénteki közleménye szerint a

lencsék csomagolásához használt oldatban egy olyan baktériumot mutattak ki, ami szemfertőzést és irritációt okozhat,

az Egyesült Királyságban pedig már regisztráltak is egy olyan esetet, ahol a termék használata miatt alakult ki fertőzés. A visszahívást az ausztrál fogyasztóvédelmi hatóság (ACCC) is elrendelte.

A Shein jegyzése a hongkongi tőzsdén közel 10 százalékot zuhant. A visszahívás híre különösen rosszkor érintette a céget, amely csak a hónap elején debütált a hongkongi parketten, és a tőzsdére lépése sem volt zökkenőmentes.

A Shein az alacsony áraival és a gyorsan forgó kínálatával vált ismertté, üzleti modellje azonban Európában és az Egyesült Államokban is egyre nagyobb nyomás alá kerül a vámok emelése és a szigorodó szabályozás miatt. Elemzők szerint a cégnek az alacsony árakon és az állandó újdonságokon túlmutató értékajánlatot kell kidolgoznia, ami a piactéri kínálat gondosabb szűrését és új szolgáltatások fejlesztését igényli, miközben a vállalatnak a márka megítélésén is javítania kell a fokozódó hatósági és társadalmi nyomás közepette.

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