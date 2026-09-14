Trump szerint beteg összeesküvés zajlik a mesterséges intelligencia ellen

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"Az egyetlen kontroll vagy 'korlát', amire az AI-nek szüksége van, az egy ERŐS ÉS OKOS (magas IQ-jú!) ELNÖK, és az Egyesült Államoknak ez bőven megvan!" – írta Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében. Amodeit úgy jellemezte, mint aki most "tökéletes kis angyalnak" próbálja beállítani magát, miközben a kormányzat már eddig is megakadályozta, hogy az AI-szektor szereplői "rossz dolgokat" tegyenek.

Trump azt hangoztatta, hogy a vezető AI-vállalatokat már most is kellő mértékben ellenőrzik. "Óriási büntetőjogi és szabályozási hatalmunk van e cégek fölött!" – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte "beteg összeesküvés" zajlik a mesterséges intelligencia és az adatközpontok ellen, aminek egyedül Kína örül.

A Trump-kormányzat következetesen az AI-szektor gyors növekedését ösztönzi, és támogatja a nagy adatközpontok hazai építését,

arra hivatkozva, hogy az AI-fölényért folytatott verseny létkérdés az Egyesült Államok számára.

Az Anthropic egyelőre nem reagált Trump bejegyzésére.

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