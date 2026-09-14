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Új kezekbe kerül a budapesti repülőtér irányítása
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Új kezekbe kerül a budapesti repülőtér irányítása

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A Liszt Ferenc repteret üzemeltető társaság igazgatóságának új elnöke Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója, a testületnek pedig tagja lett Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára és Somogyi-Tóth Gábor, a repülőtér-fejlesztés és -üzemeltetés terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember – írja az Airportal.

A Budapest Airport igazgatóságát a repülőtér 2024-es állami visszavásárlását követően állították fel részben a többségi állami tulajdonos, valamint a kisebbségi részesedéssel és az üzemeltetési jogokkal rendelkező francia Vinci Airports által delegált tagokkal.

A céginformációs adatbázisban a múlt hét végén megjelent adatok szerint az igazgatóság új elnöke Nagy Levente lett.

A szakember korábban a fővárosi és országos közlekedésben, valamint a turizmusban szerzett tanácsadói és vezetői tapasztalatot, 2024 októbere és 2026 júniusa között a HungaroControl vezérigazgatói tanácsadójaként stratégiai szervezetátalakítási projektet vezetett, majd az idei év júniusa óta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadójaként tevékenykedik.

Az igazgatóság tagja lett Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára. Kifejezetten nagy repülőtéri és iparági tapasztalattal is rendelkező szakember kerül az igazgatóságba Somogyi-Tóth Gábor személyében.

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A vállalat igazgatóságának változatlanul tagja maradt a céginformációs adatbázis szerint Kárpáti Péter György közbeszerzési tanácsadó, aki 2025 októberében Antal Ferenc helyettes államtitkárt váltotta a testületben, valamint Emmanuel Robert Menanteau, a Vinci Airports Egyesült Államokért, Észak- és Kelet-Európáért, valamint Délkelet-Ázsiáért felelős területi igazgatója.

A változással egyidejűleg az előző kormány által delegált

Lóga Máté elnök, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára, Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi vezérigazgatója, valamint Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnöke tagsága megszűnt az igazgatóságban.

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