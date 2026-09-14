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Új leányvállalatba szervezi ki az Opus a felcsúti Hotel Pancho üzemeltetését
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Új leányvállalatba szervezi ki az Opus a felcsúti Hotel Pancho üzemeltetését

Portfolio
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Új leányvállalatot alapított a Hunguest Zrt. a felcsúti Hotel Pancho üzemeltetésére, miközben 2026 őszén befejezi a kőszegi Hotel Benedict működtetését - derül ki a Hunguest anyavállalataként az Opus Global közleményében.

Az Opus Global tájékoztatása szerint a tulajdonában lévő Hunguest Zrt. százszázalékos tulajdonrésszel hozta létre a Pannon Hospitality Kft.-t, amelynek feladata a meglévő és a jövőbeli szállodaüzemeltetési feladatok ellátása. Az újonnan alapított társaság

elsőként a felcsúti sporttelepen felépült, több mint ötezer négyzetméteres Hotel Pancho üzemeltetését veszi át.

A vállalat a hazai turisztikai piac változásaira és üzleti szempontokra hivatkozva arról is döntött, hogy 2026. szeptember 30-i hatállyal megszünteti a kőszegi Hotel Benedict működtetését. A létesítmény üzemeltetésének lezárását követően a Hunguest továbbra is egy 23 egységből álló szállodahálózatot irányít majd.

A cégcsoport a jövőben nemzetközi szinten is bővíteni kívánja portfólióját, és jelenleg is előrehaladott tárgyalásokat folytat több külföldi szállodaprojektről - derül ki a közleményből.

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Címlapkép forrása: Hotel Pancho

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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