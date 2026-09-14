Újabb fronton támad a BYD: félig európai vállalattá válna

A BYD jövőre dobja piacra első nehéz-tehergépjárművét Európában, hosszú távon pedig a helyi gyártást is megcélozza – jelentette be a kínai elektromosautó-gyártó egyik vezető tisztségviselője a hannoveri IAA szakkiállításon.

Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke és nemzetközi üzletágának vezetője elmondta, hogy

a vállalat célja idővel mindent helyben, Európában gyártani.

A cég a flottaüzemeltetőknek teljes körű szolgáltatáscsomagot kínálna, beleértve a finanszírozást, a napelemes töltőinfrastruktúrát, valamint a mobil segélyszolgálattal kiegészített szervizhálózatot.

A helyi gyártás egyben megoldást jelentene az importvámokra is. Az európai gyártók – köztük a Traton csoporthoz tartozó MAN – már korábban felszólították az Európai Uniót, hogy a kínai személyautókra kivetett védővámokhoz hasonló intézkedéseket vezessen be a kínai elektromos tehergépjárművekre is.

Li szerint a vámok senkinek sem hajtanak hasznot, de a BYD alkalmazkodik a helyzethez. Úgy fogalmazott, hogy az illetékek csupán rövid távú nyomást gyakorolnak a cégre, amíg a helyi termelés be nem indul.

Ha mindent helyben gyártasz, az rendben van, hiszen európai vállalattá válsz

– tette hozzá.

A BYD a személyautó-gyártási kapacitásait is bővíti a kontinensen, a szegedi üzemben jövőre indul el a sorozatgyártás.

Forrás: Reuters

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