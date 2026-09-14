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Veszélyes játékot játszik az OpenAI egyik legnagyobb befektetője, óriásit bukhatnak a mesterséges intelligencián
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Veszélyes játékot játszik az OpenAI egyik legnagyobb befektetője, óriásit bukhatnak a mesterséges intelligencián

Portfolio
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A SoftBank részvényei több mint 13 százalékot zuhantak hétfőn Tokióban, ami csaknem három hónapja a legnagyobb napi esésnek számít. A mélyrepülés hátterében az áll, hogy az Anthropic és az OpenAI vezetői biztonsági okokból a mesterségesintelligencia-fejlesztés lassítására szólítottak fel. A figyelmeztetés tovább fokozta az aggodalmakat a japán technológiai befektető óriás körül, amely egyre nagyobb adósságot halmoz fel az AI-szektorra tett fogadásai finanszírozására - írja a Bloomberg.

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Információ és jelentkezés

A SoftBank az OpenAI egyik legnagyobb befektetője,

a ChatGPT fejlesztőjébe fektetett tőkéje októberig várhatóan eléri a 65 milliárd dollárt.

A részvényárfolyam esése mellett a vállalat hitelkockázati felára (CDS) is márciusi szintekre ugrott, megközelítve a hároméves csúcsot. A befektetők mind a hitel-, mind a részvénypiacokon aggodalommal figyelik az alapító, Maszajosi Szon rendíthetetlen AI-hitét, aki a lehetséges buborékról szóló hangokat tudatlannak nevezte.

Az Anthropic és az OpenAI a súlyos biztonsági incidensek sorozatát követően ígérte meg, hogy visszafogja az élvonalbeli AI-modellek fejlesztését. Sam Altman,

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az OpenAI társalapítója emellett megerősítette, hogy a startup 2026-ban nem lép tőzsdére.

Ez a SoftBank számára különösen rossz hír, hiszen a részvényei júniusi csúcsukhoz képest mintegy 30 százalékot veszítettek értékükből, részben éppen a tőzsdei bevezetés elhalasztásáról szóló hírek miatt.

A SoftBank eközben folyamatosan újabb hiteleket vesz fel. A múlt héten egy 11,87 milliárd dolláros kölcsönt biztosított az OpenAI-ban lévő érdekeltségeinek támogatására, de emellett több billió jen értékű lakossági kötvénykibocsátás, egy 10 milliárd dolláros, OpenAI-részvényekhez kötött hitel, valamint egy akár 20 milliárd dolláros kötvényértékesítés is napirenden van. A forrásokból többek között az ABB Robotics és a DigitalBridge felvásárlását, valamint világszerte tervezett adatközpontok építését finanszírozzák.

Az AI befektetési kilátásait övező kétségek annak ellenére sem oszlottak el, hogy az Anthropic vezetője, Dario Amodei biztosította a piacot: az élvonalbeli AI-fejlesztés lassítása nem jelenti a kiadások vagy a nökedés visszaesését.

A SoftBank ugyanakkor igyekszik konszolidálni pénzügyi helyzetét: bejelentette, hogy a korábban az OpenAI-befektetés finanszírozására felvett 40 milliárd dolláros hitelkeretből fennálló 25,9 milliárd dolláros tartozást a jövő márciusi lejárata előtt, már kedden visszafizeti. A júniussal zárult negyedévben a vállalat nyereséget könyvelt el, amihez az Intelben és a ByteDance-ben lévő részesedések értéknövekedése is hozzájárult.

softbank

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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