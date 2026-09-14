Világszerte esnek az AI-részvények

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Ázsiában a dél-koreai SK Hynix és a Samsung Electronics árfolyama több mint 6, illetve 4 százalékkal esett.

Japánban az OpenAI egyik legnagyobb befektetője, a SoftBank 10 százalékos mínuszban zárt.

Európában a piacnyitást követően szintén meredeken esnek a félvezetőipari és AI-részvények, így az ASML több mint 4, a Nokia mintegy 5, az Infineon pedig több mint 6 százalékot veszített az értékéből. Az adatközpont-építésben érdekelt vállalatok, köztük a Siemens Energy és a Schneider Electric papírjai ugyancsak gyengültek.

Az amerikai tőzsdén jelentős eséssel nyithat a technológia-túlsúlyos Nasdaq, a határidős index 1,5 százalékos mínuzban áll.

A lejtmenet közvetlen kiváltó oka az volt, hogy Dario Amodei szombaton közzétett esszéjében nyíltan a fejlesztési ütem mérséklését sürgette. Az Anthropic alapító-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy

lassítani kell az AI-modellek képességeinek fejlesztési tempóján, felhívásához pedig más jelentős technológiai vezető is csatlakozott.

A nyilatkozatot egy múlt héten kiéleződő vita előzte meg. Jacob Coxon, az Anthropic kutatója – aki korábban az OpenAI-nál is dolgozott – bejelentette a lemondását, mivel meggyőződése szerint a két cég az emberiség életével játszik. Ezt követően Evan Hubinger, az Anthropic biztonsági kutatója úgy reagált, hogy szerinte több mint 10 százalék az esélye annak, hogy a mesterséges intelligencia a következő évtizedben elpusztítja az egész emberiséget.

A nyilatkozatok heves vitát váltottak ki a közösségi médiában, és végül arra késztették Amodeit, hogy nyilvánosan állást foglaljon a fejlesztések fékezése mellett, ami a befektetők körében is azonnal éreztette a hatását.

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