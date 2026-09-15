25°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Bevezetné részvényeit a Nasdaq-ra a 4iG
Üzlet

Bevezetné részvényeit a Nasdaq-ra a 4iG

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A 4iG igazgatósága döntött a részvények amerikai szabályozott tőkepiacra történő bevezetésének előkészítéséről  - derül ki a cég közleményéből. A tervek szerint a tranzakció 2027 utolsó negyedévében valósulhat meg. A lépés elsődleges célja a tőkebevonási lehetőségek bővítése, a részvények likviditásának növelése, valamint a nemzetközi befektetői bázis szélesítése - közölte a cég.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

A vállalatcsoport célja, hogy a 4iG részvényei – a szükséges feltételek teljesülése esetén, a jelenlegi tervek szerint 2027 utolsó negyedévében – megjelenjenek a Nasdaq-on.

A tőzsdei bevezetés szorosan kapcsolódik a társaság nemzetközi terjeszkedéséhez és a korábban bejelentett kötvénykibocsátásához. A vállalatcsoport olyan jelentős tőkeigényű szektorokban tervezi a regionális és globális növekedést, mint a távközlés, a digitális infrastruktúra, az űr- és védelmi ipar, valamint az energetika. Míg a tervezett nemzetközi kötvénykibocsátás a hitelpiaci jelenlétet és a finanszírozás diverzifikációját szolgálja, addig a Nasdaqra lépés az amerikai és nemzetközi részvénypiaci források elérését tenné lehetővé - áll a közleményben.

Az amerikai tőkepiaci jelenlét lehetőséget teremthet arra, hogy a 4iG szélesebb nemzetközi befektetői kör számára váljon láthatóvá és értékelhetővé, miközben új üzleti és stratégiai együttműködések előtt is megnyithatja az utat

- mondta el a bejelentést kommentálva Jászai Gellért.

Még több Üzlet

Fizetős funkciókat indít a Facebook, az Instagram és a WhatsApp

Sorsdöntő csúcstalálkozó jön: Trump a keleti szuperhatalom vezetőjével tárgyal a mesterséges intelligenciáról

Veszélyes kémszoftver terjed a népszerű üzenetküldőkön, kiadták a figyelmeztetést

Az amerikai szabályozott piacra lépés szigorú átláthatósági, jelentéstételi és vállalatirányítási feltételekhez kötött. A 4iG amerikai befektetési bankok, valamint jogi és pénzügyi tanácsadók bevonásával vizsgálja a bevezetés lehetséges struktúráját. A felkészülési folyamat részeként nemzetközi könyvvizsgáló cégek világítják át a vállalatcsoport teljes működését, hogy az megfeleljen a tengerentúli előírásoknak. A tranzakció végleges formájáról és pontos menetrendjéről az előkészítő vizsgálatok lezárulta után hoznak döntést.

A hírt követően kissé megugrott a 4iG árfolyama, 3 százalékos pluszban áll a részvény.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
105 dollár felett az olajár - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility