Bevezetné részvényeit a Nasdaq-ra a 4iG

A vállalatcsoport célja, hogy a 4iG részvényei – a szükséges feltételek teljesülése esetén, a jelenlegi tervek szerint 2027 utolsó negyedévében – megjelenjenek a Nasdaq-on.

A tőzsdei bevezetés szorosan kapcsolódik a társaság nemzetközi terjeszkedéséhez és a korábban bejelentett kötvénykibocsátásához. A vállalatcsoport olyan jelentős tőkeigényű szektorokban tervezi a regionális és globális növekedést, mint a távközlés, a digitális infrastruktúra, az űr- és védelmi ipar, valamint az energetika. Míg a tervezett nemzetközi kötvénykibocsátás a hitelpiaci jelenlétet és a finanszírozás diverzifikációját szolgálja, addig a Nasdaqra lépés az amerikai és nemzetközi részvénypiaci források elérését tenné lehetővé - áll a közleményben.

Az amerikai tőkepiaci jelenlét lehetőséget teremthet arra, hogy a 4iG szélesebb nemzetközi befektetői kör számára váljon láthatóvá és értékelhetővé, miközben új üzleti és stratégiai együttműködések előtt is megnyithatja az utat

- mondta el a bejelentést kommentálva Jászai Gellért.

Az amerikai szabályozott piacra lépés szigorú átláthatósági, jelentéstételi és vállalatirányítási feltételekhez kötött. A 4iG amerikai befektetési bankok, valamint jogi és pénzügyi tanácsadók bevonásával vizsgálja a bevezetés lehetséges struktúráját. A felkészülési folyamat részeként nemzetközi könyvvizsgáló cégek világítják át a vállalatcsoport teljes működését, hogy az megfeleljen a tengerentúli előírásoknak. A tranzakció végleges formájáról és pontos menetrendjéről az előkészítő vizsgálatok lezárulta után hoznak döntést.

A hírt követően kissé megugrott a 4iG árfolyama, 3 százalékos pluszban áll a részvény.

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