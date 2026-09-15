Esik a bitcoin az amerikai kriptoszabály elbukása után, mínuszban zárt Amerika

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Mínuszban zárt Amerika
Estek a vezető amerikai indexek, a Dow Jones 0,6, az S&P 0,5, a Nasdaq 0,8 százalékkal került lejjebb a kereskedés végére.
Hatalmas pofont kapott a kriptopiac az Egyesült Államokban: azonnal zuhanni kezdett a bitcoin
Az amerikai Szenátus keddi eljárási szavazásán elbukott a kriptoipar számára mérföldkőnek számító piacszerkezeti törvényjavaslat, mivel a szükséges 60 helyett mindössze 49 támogató szavazatot kapott 50 ellenszavazattal szemben. A demokraták szerint a javaslat etikai rendelkezései nem kezelték megfelelően a Donald Trump elnök kriptopiaci üzleti érdekeltségeiből fakadó összeférhetetlenségi kockázatokat - írta a Bloomberg.
Kisebb mínuszban Amerika
Továbbra is esést jeleznek a vezető amerikai indexek: a Dow Jones 0,8, az S&P 500 0,5, a Nasdaq 0,8 százalékos esést mutat.
Trump hatalmas kriptovagyona miatt robbant ki a vita az Egyesült Államokban
Az amerikai szenátus kedden szavaz a Clarity Act névre keresztelt, átfogó kriptovaluta-szabályozási törvényjavaslatról. A jogszabály sorsa egyelőre bizonytalan, meglehetősen kétséges ugyanis, hogy összegyűlik-e a procedúra folytatásához szükséges hatvan szavazat.
Esést jeleznek az indexek Amerikában
A vezető amerikai indexek egyre nagyobb esést jeleznek: a Dowe Jones 0,8, az S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,7 százalékos esést mutat.
Fizetős funkciókat indít a Facebook, az Instagram és a WhatsApp
A Meta bejelentette az új, Meta One névre keresztelt előfizetéses szolgáltatását, amely mesterségesintelligencia-funkciókat és egyéb fejlesztéseket kínál az Instagram, a Facebook és a WhatsApp felhasználóinak. A fokozatos bevezetés során a szolgáltatás már elérte a 15 millió előfizetőt és próbaverziós felhasználót.
Nagyon erős lett a zárás a magyar tőzsdén
Végül 1,2 százalékos emelkedéssel zárta a napot a BUX index.
Bejelentette tőzsdére lépési szándékát az Altera
A Silver Lake és az Intel tulajdonában lévő Altera bizalmas eljárásban nyújtotta be tőzsdei bevezetési kérelmét az Egyesült Államokban. A chipgyártó ezzel csatlakozott azon félvezetőipari vállalatok sorához, amelyek a mesterséges intelligencia iránti kiemelkedő befektetői érdeklődést igyekeznek kihasználni, írja a Reuters.
Leminősítette a Scope Ratings a magyar építőipari óriás adósságbesorolását
A Scope Ratings a korábbi BB- szintről B+-ra rontotta a Duna Aszfalt Zrt. adósságbesorolását, és valamennyi minősítését leminősítést valószínűsítő felülvizsgálat alatt tartja. A lépés hátterében az áll, hogy az áprilisi kormányváltást követően több nagy infrastrukturális projektet felülvizsgálnak, módosítanak vagy részlegesen felfüggesztenek. A Duna Aszfalt közlése szerint a cégcsoport likviditása és az operatív működése "továbbra is szilárd alapokon áll".
Máris megvan a közel-keleti olajkáosz egyik nagy nyertese
Az Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) több tízmillió hordónyi iraki nyersolajat vásárolt jelentős diszkonttal az iráni háború okozta ellátási zavarok közepette, amivel tovább erősítette kereskedelmi pozícióját a régióban - írta meg a Reuters. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Bréking: Szaúd-Arábia több Európába tartó olajszállítást is törölt!
Szaúd-Arábia több európai partnerét is értesítette, hogy törli a szeptember végére ütemezett kőolaj-szállítmányok egy részét. A döntés hátterében a felerősödő közel-keleti feszültségek állnak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Kisebb esés Amerikában
A piacnyitást követően enyhe mínuszban vannak a vezető tengerentúli tőzsdék: az S&P 500 és a Nasdaq is 0,1 százalékkal került lejjebb, a Dow pedig fél százalékot esett.
Megerősítette a Magyar Telekom hitelminősítését a Scope Ratings
A Scope Ratings megerősítette a Magyar Telekom besorolását stabil kilátással. A hitelminősítő a döntést a cég erős versenypozíciójával, stabil készpénztermelő képességével és javuló hitelmutatóival indokolta, kiemelve, hogy a közműadó és a távközlési adó kivezetése érdemben növelte a profitabilitást.
Bejelentették: megbénult három fontos olajmező
A líbiai állami olajvállalat (NOC) bejelentette, hogy három olajmezőn is felfüggesztették a kitermelést, miután a Kőolajipari Létesítmények Őrsége egyik tagja elzárt egy szelepet a fő Hamada–Zavija nyersolajvezetéken. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Megalakul a mesterséges intelligencia OPEC-je? – Hirtelen fékeznének a világ legnagyobb techcégei
Komolyan, mintha nem is vadkapitalizmusban lennénk, és nem is a világtörténelem egyik legdrágább beruházási versenyét látnánk a mesterséges intelligencia fejlesztői között. Ritkán látható összefogás körvonalazódik ugyanis a legnagyobb ellenfelek között, az OpenAI, az Anthropic, a Google DeepMind és az xAI vezetői is arról beszélnek, hogy ideje lenne lassítani a legfejlettebb modellek fejlesztését. Hivatalosan azért, mert túl gyorsan haladtak előre, és a biztonsági rendszerek már nem tudnak lépést tartani a technológiával. Ez viszont csak az egyik lehetséges megfejtés. Brutálisan drága lett az AI-verseny, egyre nehezebb finanszírozni a következő technológiai ugrást, nőnek a jogi kockázatok, és az sem mindegy, hogy végül a cégek húzzák meg saját maguknak a határokat, vagy az állam teszi meg helyettük. Megnéztük, miért akarhatnak hirtelen fékezni azok, akik eddig padlógázzal mentek, és mennyire hasonlítana ez az olajpiaci kartellre, az OPEC-re. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Pusztítás a Petroline-olajvezetéken: öt nap múlva katasztrofális következmények jöhetnek
A globális olajpiac biztonsági tartalékai fogyóban vannak, az elemzők szerint a nyersolaj ára belátható időn belül nem süllyed hordónkénti 100 dollár alá, miután Szaúd-Arábia kénytelen volt leállítani a stratégiai fontosságú Petroline-csővezetéket, ami napi négymillió hordónyi exportkiesést jelent - számolt be a CNBC. Szakértők szerint a szaúdi készletek öt-hét napig képesek pufferként működni, ám ha az üzemszünet ennél tovább tart, az árak gyorsan elszabadulhatnak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Idegesek a befektetők, komoly döntésre készülhet a Fed
Száz dollár feletti olajár, makacs infláció, gyengülő fogyasztás, 5 százalékot meghaladó kötvényhozamok és egy hónapok óta erőtlen részvénypiac. A Fednek most úgy kell döntenie a kamatokról, hogy valójában nincs jó választása: bármit lép, valahol komoly árat fizethet érte az amerikai gazdaság és a piac.
Javulgat a hangulat
A korábbi mélypontokhoz képest már csak enyhébb mínuszokat láthatunk Európa tőzsdéin: a FTSE 100 és a CAC is 0,3 százalékos esésben van, a DAX grafikonja pedig 0,2 százalékos mínuszt mutat.
Történelmi csúcsra lőtt a kínai olajár
Történelmi csúcsra emelkedett a sanghaji tőzsdén jegyzett, jüanalapú nyersolaj határidős árfolyama, miután a szaúdi olajvezeték leállása fennakadást okozott a globális kínálatban, a kínai finomítók pedig fokozták a beszerzéseiket - írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Lépett az Egyesült Államok: hatalmas kriptovagyont foglalnak le a tiltott olajüzletek miatt
Az Egyesült Államok polgári elkobzási keresetet nyújtott be mintegy 61 millió dollár értékű kriptovaluta lefoglalására, amely az amerikai hatóságok szerint szankciókkal sújtott iráni nyersolaj feketepiaci értékesítéséből származik. Az ügyben megnevezett két társaság, a Hexa Whale és a Blessed Trust ügyfélkörében kínai olaj- és petrolkémiai vállalatok is szerepelnek.
Donald Trump: ez jelenti a következő 20-25 év kőolaját
Donald Trump nyilvánosan kiállt az adatközpontok és a mesterséges intelligencia fejlesztésének felgyorsítása mellett, miután telefonon bekapcsolódott az All-in Summit rendezvényre, ahol az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang tartott előadást - közölte a CNBC.
Kilőtt az Épduferr árfolyama
Kiugró forgalom mellett szárnyal ma az Épduferr részvénye, már 8 százalékkal került feljebb az árfolyam.
Ma reggel 9-kor közöltünk egy interjút, amelyben Palkovics Milánnal, a társaság igazgatóságának elnökével és Solti Balázs vezérigazgató-helyettessel beszélgettünk. Ebben többek között elhangzott, hogy a cég vezetése szerint most olyan fordulóponthoz érkeztek, amely stabilabb megrendelésállományt, hatékonyabb működést és új növekedési lehetőségeket hozhat.
Egyre lejjebb Európa
Tovább romlik a hangulat a kontinens tőzsdéin, jelenleg a DAX, a CAC, a FTSE 100 és a milánói tőzsde is 0,8 százalékos esésben van.
Nagy esés jöhet a tőzsdén a Fed kamatdöntése után
A Macro Risk Advisors elemzése szerint a Fed e heti várható kamatemelése akár 8-10 százalékos korrekciót is kiválthat az S&P 500 indexben, a vállalati profitmarzsok szűkülése és a monetáris szigorítási ciklus pedig további nyomás alá helyezheti a piacokat - írta a Bloomberg.
Osztalékszelvény nélkül forognak a Mol részvényei
Tegnap volt az utolsó nap, amikor a tavalyi év eredménye után járó osztalékért lehetett megvásárolni a Mol részvényeit, ma pedig már osztalékszelvény nélkül forognak a papírok.
Eséssel indul a nap Európában
A CAC és a FTSE 100 is 0,4 százalékos mínuszban, a DAX pedig 0,3 százalékos mínuszban kezdte a mai kereskedést.
Lejjebb került a BUX a nyitást követően
Jelenleg 0,2 százalékos mínuszban áll a BUX index, a hazai blue chipek egyelőre kivétel nélkül esnek.
Fordulóponthoz érkezett az Épduferr: 60 milliárdos megrendelésállománnyal stabil növekedést céloz a tőzsdei cég
Az elmúlt években egyszerre érte el az Épduferrt az építőipari piac visszaesése, az állami beruházások befagyása, az uniós források körüli bizonytalanság és több nagy projekt elhúzódása. A tőzsdei cég vezetése szerint azonban most olyan fordulóponthoz érkeztek, amely stabilabb megrendelésállományt, hatékonyabb működést és új növekedési lehetőségeket hozhat. A Panodom ingatlanfejlesztővel kötött stratégiai együttműködés öt év alatt akár 60 milliárd forintnyi kivitelezési feladatot jelenthet, miközben az acélszerkezeteket gyártó Eximferr exportpiacra lépne, az építőanyag-kereskedő Épduker újrapozicionálja magát, a társaság pedig a hidrogéntechnológiában is megtartaná növekedési opcióját. Palkovics Milánnal, az Épduferr Nyrt. igazgatóságának elnökével és Solti Balázs vezérigazgató-helyettessel beszélgettünk.
Brutális sokk az LNG-piacon: háromszorosára ugrottak az árak
Kína és India LNG-importja többéves mélypontra süllyedt az amerikai-iráni háború okozta közel-keleti ellátási válság nyomán, az iparági szereplők azonban arra számítanak, hogy az árak normalizálódásával a kereslet gyorsan helyreállhat – derült ki a bangkoki Gastech konferencián elhangzott nyilatkozatokból. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Újabb szomorú rekord: 2007 óta nem volt ilyen magas az amerikai 10 éves kötvényhozam
Az amerikai 10 éves államkötvény hozama 2007 óta nem látott szintre, 5% fölé emelkedett. A hozamemelkedés mögött több tényező együttes hatása áll: a GDP közel 120%-át elérő államadósság, az 5-6%-os költségvetési hiány, valamint Donald Trump elnök folyamatos költekezése egyre nehezebben felszívható kötvénykínálatot eredményez. Az inflációs kockázatokat az iráni háború miatti magas olajárak tovább fokozzák, miközben az amerikai gazdaság erős marad, a Fed modellje a harmadik negyedévre 4,4%-os GDP-növekedést jelez. A piaci várakozások szerint jövő év végéig 4-5 további kamatemelés is jöhet, ami szintén felfelé nyomja a hozamokat.
Döntöttek: kikerül a BUX-indexből a Zwack
A Budapesti Értéktőzsde szeptemberi index-felülvizsgálata alapján a Zwack részvénye október 1-jétől kikerül a BUX kosarából, miután másodszor sem teljesítette az indexben maradás feltételeit. Új bekerülő ezúttal nem lesz.
Kisebb esés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a japán Nikkei 225 stagnált, míg a Topix 0,7 százalékkal esett. A dél-koreai Kospi szintén 0,7 százalékkal gyengült, a kisebb kapitalizációjú cégeket tömörítő Kosdaq viszont 1,07 százalékkal emelkedett. Az ausztrál S&P/ASX 200 0,8 százalékkal került lejjebb. Hongkongban a Hang Seng 0,2 százalékot veszített értékéből, míg a kínai CSI 300 lényegében stagnált.
- Borongósan indulhat a nap az európai tőzsdéken: a DAX 0,1, a CAC 0,4, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,28 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,16 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a KSH az ipari termelés második becslését közli, míg külföldön a kínai ipar és kiskereskedelem esetében már az augusztusi számok jönnek. Németországban délelőtt a ZEW gazdasági hangulatindex friss közlése érkezik, míg a tengerentúlon a szokásos munkaerőpiaci statisztikát közlik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 82,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 27,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 78,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 421,2
|-0,3%
|-1,9%
|-2,4%
|9,1%
|14,4%
|51,6%
|S&P 500
|7 619,98
|-0,5%
|-1,3%
|-2,1%
|11,3%
|15,7%
|71,5%
|Nasdaq
|29 127,16
|-0,8%
|-1,4%
|-3,1%
|15,4%
|20,9%
|89,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 492,99
|-0,8%
|-4,4%
|-7,6%
|26,1%
|41,8%
|107,0%
|Hang Seng
|24 917,6
|0,5%
|-1,9%
|-0,8%
|-2,8%
|-5,6%
|-2,3%
|CSI 300
|4 480,08
|-0,7%
|-2,1%
|-4,0%
|-3,2%
|-0,9%
|-8,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 440,81
|-0,5%
|-2,2%
|-3,8%
|3,9%
|7,4%
|61,8%
|CAC
|8 117,78
|-0,8%
|-2,3%
|-6,0%
|-0,4%
|3,7%
|22,0%
|FTSE
|10 697,57
|0,4%
|-1,2%
|-0,5%
|7,7%
|15,2%
|52,1%
|FTSE MIB
|51 628,77
|-1,7%
|-1,2%
|-3,6%
|14,9%
|21,3%
|98,4%
|IBEX
|19 565,5
|-1,4%
|-2,3%
|-2,9%
|13,0%
|27,8%
|122,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|151 724,5
|-0,5%
|2,8%
|0,8%
|36,6%
|49,9%
|189,6%
|ATX
|6 763,22
|-1,8%
|-2,1%
|0,4%
|27,0%
|45,5%
|84,7%
|PX
|2 761,09
|-0,8%
|-2,0%
|-1,0%
|2,8%
|20,4%
|112,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 450
|-1,2%
|3,2%
|0,9%
|32,3%
|59,1%
|152,4%
|Mol
|5 365
|-0,3%
|7,6%
|8,2%
|82,5%
|88,2%
|123,9%
|Richter
|12 560
|0,2%
|-1,2%
|-3,4%
|27,3%
|23,4%
|46,1%
|Magyar Telekom
|2 552
|0,2%
|0,0%
|-3,0%
|42,4%
|36,6%
|490,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|102,42
|1,1%
|10,5%
|21,9%
|78,9%
|62,5%
|45,2%
|Brent
|105,54
|0,8%
|7,8%
|19,2%
|73,4%
|57,5%
|43,2%
|Arany
|4 277,89
|-1,9%
|-3,1%
|-2,6%
|-1,1%
|17,4%
|136,6%
|Devizák
|EURHUF
|367,2300
|1,1%
|1,0%
|1,2%
|-4,4%
|-6,0%
|5,0%
|USDHUF
|318,2925
|1,8%
|1,8%
|1,6%
|-2,6%
|-4,5%
|7,6%
|GBPHUF
|427,4351
|0,9%
|1,0%
|0,6%
|-3,0%
|-5,3%
|4,4%
|EURUSD
|1,1538
|-0,7%
|-0,8%
|-0,4%
|-1,8%
|-1,6%
|-2,4%
|USDJPY
|153,4800
|0,0%
|-0,5%
|-3,5%
|-2,1%
|3,9%
|40,0%
|GBPUSD
|1,3476
|-0,4%
|-0,5%
|-0,5%
|0,2%
|-0,6%
|-2,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|78 185
|1,3%
|-1,1%
|24,2%
|-11,9%
|-32,7%
|66,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,98
|0,1%
|4,2%
|6,2%
|19,5%
|23,0%
|289,3%
|10 éves német állampapírhozam
|3,51
|0,8%
|4,6%
|10,7%
|22,6%
|31,3%
|-1 134,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,75
|1,6%
|4,8%
|5,8%
|-16,3%
|-19,0%
|84,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Â© 2024 Yiu Yu Hoi
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