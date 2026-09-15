Esik a bitcoin az amerikai kriptoszabály elbukása után, mínuszban zárt Amerika

Komolyan, mintha nem is vadkapitalizmusban lennénk, és nem is a világtörténelem egyik legdrágább beruházási versenyét látnánk a mesterséges intelligencia fejlesztői között. Ritkán látható összefogás körvonalazódik ugyanis a legnagyobb ellenfelek között, az OpenAI, az Anthropic, a Google DeepMind és az xAI vezetői is arról beszélnek, hogy ideje lenne lassítani a legfejlettebb modellek fejlesztését. Hivatalosan azért, mert túl gyorsan haladtak előre, és a biztonsági rendszerek már nem tudnak lépést tartani a technológiával. Ez viszont csak az egyik lehetséges megfejtés. Brutálisan drága lett az AI-verseny, egyre nehezebb finanszírozni a következő technológiai ugrást, nőnek a jogi kockázatok, és az sem mindegy, hogy végül a cégek húzzák meg saját maguknak a határokat, vagy az állam teszi meg helyettük. Megnéztük, miért akarhatnak hirtelen fékezni azok, akik eddig padlógázzal mentek, és mennyire hasonlítana ez az olajpiaci kartellre, az OPEC-re. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.